Rodler Gatt/Schöpf gewinnen Weltcup in Winterberg

Von: apa

Die Österreicher Juri Gatt/Riccardo Schöpf haben am Samstag beim Rodel-Weltcup in Winterberg den Doppelsitzerbewerb gewonnen. Auf Platz zwei landeten die Deutschen Tobias Wendl/Tobias Arlt (+0,108 Sek.), Dritte wurde mit Yannick Müller/Armin Frauscher ein weiteres ÖRV-Duo. Bei den Frauen wurden Selina Egle/Lara Kipp Zweite (+0,069) hinter Jessica Degenhardt/Cheyenne Rosenthal (GER). Im Einsitzer musste sich Jonas Müller nur um 0,090 Sek. Felix Loch (GER) geschlagen geben.

“Winterberg ist für uns so was wie eine Hass-Liebe. Im Training kommen wir regelmäßig zu Sturz, dafür schaffen wir es im Rennen dann, die Leistung voll abzurufen. So einen Saisonstart kann man sich nur wünschen”, sagte Schöpf. Mit Rang zwei zufrieden zeigte sich Egle: “Wir hatten in beiden Läufen kleine Fehler drinnen, da ist sicher noch Potenzial für Verbesserungen.” Müller denkt auch schon an die Winterspiele. “In Hinblick unserer internen Olympiaqualifikation zählt jedes Rennen, von dem her nehme ich den Podestplatz sehr gerne mit.”

Weitere Top-10-Plätze erreichten in diesen drei Bewerben Thomas Steu/Wolfgang Kindl als Achte und Lina Angelika Riedl/Anna Lerch als Vierte sowie Nico Gleirscher als Vierter, Wolfgang Kindl als Fünfter und David Gleirscher als Siebenter. Der Weltcupauftakt wird am Sonntag mit dem Frauen-Einsitzerbewerb sowie der Team-Staffel beendet. Weiter geht es in Park City.