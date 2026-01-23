Aktuelle Seite: Home > Sport > Rodler Müller und Schulte bei Olympia-Generalprobe Zweite
Rodler Müller und Schulte bei Olympia-Generalprobe Zweite

Freitag, 23. Januar 2026 | 15:27 Uhr
Von: apa

Lisa Schulte und Jonas Müller haben jeweils eine gute Olympia-Generalprobe beim Kunstbahnrodel-Weltcup in Oberhof abgeliefert. Die Tirolerin kam am Freitag im Einsitzerbewerb 0,105 Sek. hinter der Deutschen Merle Fräbel auf Rang zwei. Müller wiederum musste sich nur Fräbels Landsmann Felix Loch um 0,089 Sek. geschlagen geben. Während Schulte nach sieben von neun Saisonrennen alleinige Weltcup-Gesamtführende ist, gab Müller die Topposition an Loch um genau einen Zähler ab.

Im Frauen-Bewerb hatte es nach Lauf eins eine ÖRV-Doppelführung durch Schulte und Hannah Prock gegeben. Der zweite Durchgang verlief aber nicht nach Wunsch: Schulte verlor eine Position, die Innsbruckerin Prock sogar fünf, was Rang sieben bedeutete. “Ich hatte einen kleinen Fehler am Start. Ich war zu sehr auf der linken Seite und hatte dadurch Probleme mit der ersten Kurve. Der Lauf selber war okay”, resümierte Schulte. Ihre Teamkollegin Dorothea Schwarz wurde Elfte. Schulte hat als Weltcupleaderin nun 15 Punkte Vorsprung auf die Deutsche Julia Taubitz, die in Oberhof Dritte wurde.

Der dreifache Saisonsieger Müller verlor derweil das direkte Duell mit Loch und damit die Weltcupführung. Österreich stand damit in allen sieben Weltcup-Einsitzer-Rennen der Männer in dieser Saison auf dem Podest. Nico Gleirscher und Wolfgang Kindl bestätigten mit den Rängen fünf und sechs ihre Olympia-Nominierungen. Für Loch war es der vierte Saisonsieg. Am Samstag geht es im Oberhofer Eiskanal weiter mit den Doppelsitzer- sowie den Mixed-Bewerben. Bei Letzteren werden EM-Medaillen vergeben. Danach geht es für die ÖRV-Equipe zum Einkleiden für Olympia nach Wien, bevor noch ein Trainingslager in St. Moritz ansteht.

