Aktuelle Seite: Home > Sport > Rodman-Tochter wird bestbezahlte Fußballerin der Welt
Trinity Rodman bleibt Washington Spirit erhalten

Rodman-Tochter wird bestbezahlte Fußballerin der Welt

Freitag, 23. Januar 2026 | 13:23 Uhr
Trinity Rodman bleibt Washington Spirit erhalten
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/RIC TAPIA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

US-Nationalspielerin Trinity Rodman ist nach Angaben ihres Beraters die nun bestbezahlte Fußballerin der Welt. Die 23-jährige Tochter von Basketball-Legende Dennis Rodman unterschrieb bei Washington Spirit einen Dreijahresvertrag bis 2028, der ihr laut US-Medien jährlich mehr als zwei Millionen Dollar (1,71 Mio. Euro) einbringen soll. Zuvor hatte die dreimalige Weltfußballerin Aitana Bonmatí vom FC Barcelona als bestbezahlte Fußballerin weltweit gegolten.

“Höchstbezahlte Fußballerin der Welt”, schrieb Rodmans Agent Mike Senkowski auf Instagram zu einer Fotocollage der Stürmerin. Die Olympiasiegerin selbst sprach von einem “monumentalen und bahnbrechenden Moment. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie es sich anfühlt. Natürlich wird jeder seine eigene Meinung dazu haben, aber das war mir eigentlich immer egal.” Um Rodman nicht in Richtung eines europäischen Topclubs zu verlieren, führte der Ligavorstand eine Zusatzregel zur bestehenden Gehaltsobergrenze der National Women’s Soccer League (NWSL) von 3,5 Millionen Dollar pro Team ein.

Die High Impact Player Rule erlaubt es den Mitgliedsclubs, das Gehaltslimit zu überschreiten, wenn Spielerinnen bestimmte Kriterien erfüllen, die sich an ihrer individuellen Marktattraktivität orientieren. Rodmans alter Vertrag war mit 31. Dezember 2025 ausgelaufen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Kommentare
134
“Albtraum in Südtirol droht wahr zu werden”
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Kommentare
69
Weiter keine Frauen am Gewehr bei Tiroler Schützen
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Kommentare
46
Zu viel Bürokratie: Reschenseelauf wird nach 25 Jahren eingestellt
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Kommentare
46
Trump reklamiert dauerhaften Zugang zu Grönland
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Kommentare
34
Bettenstopp: Handwerker wollen Verlängerung
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 