Rok Ticar soll die Intercable Arena rocken

Von: Ivd

Bruneck – Der HC Pustertal beschließt seine Kaderplanung 2025/26. Mit dem heutigen Transfer stehen 22 Feldspieler und zwei Goalies im Fixkader der Wölfe. Als letztes – aber bestimmt nicht unwichtiges – Puzzleteil setzt die sportliche Leitung des HCP auf einen alten Bekannten.

Der 36-jährige Slowene hat eine internationale Karriere hinter sich und brachte auf jedem Niveau seine Leistung – zuletzt in der ICE Hockey League in Klagenfurt (2020-23), Wien (2024) und Graz (2025).

Tičar kommt aus der Stahlstadt Jesenice, lernte unter anderem in Schweden und spielte mit dem Heimatverein HK Jesenice in der damaligen EBEL. Von dort schaffte er den Ertrag zu „Europa’s Bühne“ in die DEL. Am Ende der „Europareise“ des klassischen Mittelstürmers stehen fünf Jahre KHL, vier Jahre DEL (Köln, Krefeld) und ein Jahr SHL (Öskarshamn). Mit 30 Jahren kehrte der Linksschütze wieder in die Liga zurück und erzielte seitdem 227 Scorerpunkte in 274 Spielen für KAC, Wien und Graz.

Für sein Heimatland bestritt Tičar zwei Olympiaden (2014, 2018) sowie zwölf Weltmeisterschaften. Nun gehört ihm die Rückennummer 42 beim HC Pustertal.

Statement Rok Tičar

„Ich habe mich für den HC Pustertal entschieden, weil ich in diesem Verein viel Ehrgeiz und Leidenschaft spüre. Ich wollte Teil eines Clubs sein, der ein starkes Gemeinschaftsgefühl lebt und der eng mit seinen Fans verbunden ist. Mit meiner Erfahrung möchte ich der Mannschaft in schwierigen Momenten helfen, um erfolgreiche Ziele zu erreichen. Ich freue mich auf die Fans des HCP, die Intercable Arena und vor allem auch auf die Atmosphäre bei den Derbys. Zusammen mit meinen Teamkollegen werde ich alles geben!“

Statement Jason Jaspers

„Rok ist ein erfahrener Spieler, der in starken Teams gespielt hat und im Stande ist, konsequent zu punkten. Er wird uns in der Offensive mehr Tiefe geben und uns mit seiner Physis helfen und führen! Die Möglichkeit, ihn zu verpflichten, konnten wir uns nicht entgehen lassen. Wir freuen uns sehr auf ihn!“