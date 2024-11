Rossi erzielt in NHL sein sechstes Saisontor

Rossi konnte in Calgary doppelt anschreiben

Von: apa

Marco Rossi hat in der National Hockey League sein sechstes Saisontor erzielt. Beim 3:4 nach Penaltyschießen bei den Calgary Flames glich der Vorarlberger am Samstag (Ortszeit) 34 Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit zum 3:3 aus. Davor hatte Rossi einen Assist zum Anschlusstor seines Teams zum 2:3 angeschrieben. Nach torloser Verlängerung scheiterten vier der fünf Wild-Profis in der Entscheidung, dabei auch Rossi bei seinem Versuch gegen Calgarys Goalie Dan Vladar.

Minnesota spielte ohne den am Knie verletzten Topscorer Kirill Kaprisow, der ebenfalls in der ersten Linie spielende Mats Zuccarello fehlte weiterhin verletzt. Rossi hält neben seinen sechs Toren nun auch bei elf Assists. In der Western Conference ist Minnesota aktuell hinter den Winnipeg Jets auf Rang zwei zu finden.

Marco Kasper verlor mit den Detroit Red Wings daheim gegen die Boston Bruins mit 1:2. Im Osten sind die Red Wings aktuell 13. der Conference.