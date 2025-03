Rossi erzielt Tor bei 4:1-Sieg von Minnesota – Kasper verlor

Von: APA/Reuters/dpa

Marco Rossi hat seine am Mittwoch erlittene Verletzung überwunden und auch gleich seine jüngste Tor-Flaute. Der Vorarlberger erzielte am Samstag beim 4:1-Heimsieg von Minnesota Wild gegen die Buffalo Sabres in der 21. Minute das Führungstor. Für den Center war es der 22. Saisontreffer in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL und der erste nach zuletzt elf Spielen ohne Tor. Marco Kasper bezog mit den Detroit Red Wings bei den Vegas Golden Knights eine 3:6-Niederlage.

Rossi war drei Tage davor beim 4:0-Sieg gegen Seattle Kraken im ersten Drittel verletzt vom Eis gegangen, wurde aber rechtzeitig wieder fit. Der 23-Jährige kam in der Top-Linie mit Matt Boldy und Mats Zuccarello zum Einsatz und traf nach idealem Pass von Jakow Trenin. Rossi ist mit seinen 22 Treffern drittbester Torschütze der Wild hinter Boldy und dem seit Wochen verletzten Kirill Kaprisow (je 23).

Nach weiteren Toren von Justin Brazeau (26.) und Mats Zuccarello (29.) sorgte Buffalo-Stürmer JJ Peterka für das 1:3 (47.), Frederick Gaudreau traf in der Schlussminute ins leere Tor. Minnesota feierte den dritten Sieg en suite und ist auf bestem Weg ins Play-off. Rossi und Co. liegen vor den ausstehenden zwölf Grunddurchgangsspielen acht Punkte vor dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Den nehmen die Calary Flames nach einem 4:3-Sieg bei den New York Islanders ein. Die Red Wings wiederum verlieren die “Post Season” nach der achten Niederlage in zehn Spielen aus den Augen.

Oilers-Sieg erstmals ohne McDavid und Draisaitl

Etwas noch nie Dagewesenes erlebten die Fans in Edmonton beim 5:4-Sieg der Oilers gegen die Seattle Kraken. Denn mit Connor McDavid und Leon Draisaitl fehlten beide Stars der Kanadier verletzt, das hatte es seit McDavids Verpflichtung bei den Oilers vor zehn Jahren nicht gegeben. Draisaitl war ein Jahr davor nach Edmonton gekommen. Keinen Zuwachs am Torkonto gab es für Alexander Owetschkin beim 6:3 der Washington Capitals daheim gegen die Florida Panthers. Der Russe liegt mit 888 Treffern damit weiterhin sechs Tore hinter Rekordhalter Wayne Gretzky.