Rossi gewinnt mit Minnesota dank drei Kaprisow-Toren

Dank drei Toren von Kirill Kaprisow hat Minnesota Wild in der National Hockey League einen 4:3-Heimsieg gegen die San Jose Sharks geholt. Der Russe traf am Sonntag zum 2:2 und 3:3, ehe er vier Minuten vor der Schlusssirene mit seinem 29. Saisontor den Hattrick vollendete. Minnesota schrieb nach drei Niederlagen in Folge wieder an. Marco Rossi konnte sich nicht in die Scorer-Statistik eintragen, der Vorarlberger kam auf 18:22 Minuten Eiszeit und gab dabei vier Torschüsse ab.

Von: apa