Rossi knackt 100-Scorerpunkte-Marke in seiner NHL-Karriere

Marco Rossi hat über 100 Scorerpunkte in der NHL erreicht

Von: apa

Marco Rossi hat als erst vierter Österreicher über 100 Scorerpunkte in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gesammelt. Diese Marke knackten vor ihm nur Thomas Vanek (789), Michael Grabner (276) und Michael Raffl (179). Rossi steuerte beim 8:7-Sieg nach Verlängerung seiner Minnesota Wild gegen die San Jose Sharks am Mittwochabend zwei Assists bei, womit er nun bei 101 NHL-Scorerpunkten hält. In der laufenden Saison sammelte er schon 60 Scorerpunkte (24 Tore, 36 Assists).

Einzig Vanek hat abseits des 23-jährigen Vorarlbergers 60 Scorerpunkte oder mehr in einer NHL-Saison geschafft – aber das gleich sechs Mal. Rossi hatte aber auch abseits davon Grund zu jubeln, machte Minnesota Wild mit dem Overtime-Sieg doch den nächsten Schritt in Richtung Play-off.

Zwei Top-Stürmer zurück am Eis

In der torreichen Partie in St. Paul blieb es bis zuletzt spannend. Nach dem 1:0-Treffer von Tyler Toffoli (12.) für die Sharks drehten Marcus Johansson (14.) und Brock Faber (18.) noch im 1. Drittel die Partie zugunsten der Wild. Macklin Celebrini (27.) glich aus, bevor wenige Sekunden danach Joel Eriksson Ek (27.) Minnesota erneut in Führung brachte.

Der Schwede Ek hatte zuletzt 21 Spiele pausieren müssen. Er feierte wie auch der weitere Top-Stürmer Kirill Kaprisow, der gar 28 Spiele verletzt gefehlt hatte, sein Comeback auf dem Eis – und beide präsentierten sich sogleich in alter Stärke. Ek erzielte innerhalb kurzer Zeit noch drei weitere Tore: Kurz vor dem Ende des 2. Drittels schoss er nach Vorarbeit von Rossi das Tor zum 5:4, nachdem Kaprisow nach einem Doppelpack der Sharks wieder auf 4:4 hatte stellen können. Auch hier war Rossi mit einem Assist beteiligt. Kurz nach Beginn des 3. Drittels legte Ek noch zweimal nach (41. und 42.), womit Minnesota 7:4 in Führung lag.

Kaprisow mit entscheidendem Tor in Overtime

Die Sharks gaben aber nicht auf und erkämpften sich mit drei Toren die Verlängerung. Dort erzielte Kaprisow mit seinem zweiten Treffer des Abends aber bereits nach einer Minute das entscheidende Tor zum 8:7 für die Wild.