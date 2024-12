Rossi rettete Minnesota bei Sieg in der NHL in die Overtime

Von: apa

Der Österreicher Marco Rossi hat am Dienstagabend (Ortszeit) in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL einen wichtigen Treffer für Minnesota Wild erzielt. Der Vorarlberger traf 45 Sekunden vor Schluss der regulären Spielzeit zum 4:4 gegen den Utah Hockey Club. Im Penaltyschießen entschied Matt Boldy das Spiel für Minnesota.

Utah ging im 1. Drittel durch Kevin Stenlund (14.) in Führung. Marat Khusnutdinov (35.) und Kirill Kaprizov (36.) drehten das Spiel im 2. Drittel aber innerhalb weniger Sekunden zugunsten von Minnesota. Im 3. Drittel ging es Schlag auf Schlag. Utah gelang durch Clayton Keller (45.) der Ausgleich im Powerplay, was aber Minnesota nicht unbeantwortet ließ: Marcus Johansson (46.) sorgte weniger als eine Minute danach für die erneute Führung der Wild. Clayton Keller (50.) stellte durch ein weiteres Powerplay-Tor abermals den Ausgleich für Utah her. Wenig später brachte Juuso Valimaki (52.) Utah in Führung.

Marco Rossi (59.) rettete Minnesota schließlich mit einem Tor 45 Sekunden vor Schluss in die Verlängerung. Der 23-jährige Stürmer hält damit nach 28 Spielen bei 10 Toren und 14 Assists. Da in der Verlängerung keine Tore fielen, musste die Entscheidung im Penaltyschießen her. Von fünf Schützen traf nur ein einziger: Matt Boldy für Minnesota. Rossi stand bei der torreichen Begegnung insgesamt 23:07 Minuten auf dem Eis.