Rossi stellt Rekord mit 4 Assists bei Minnesota-Sieg auf

Von: apa

Marco Rossi hat erstmals in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL vier Scorerpunkte in einem Spiel geschafft. Der Vorarlberger war am Samstag beim 4:0-Auswärtssieg von Minnesota Wild gegen die Carolina Hurricanes an der Vorbereitung aller vier Treffer beteiligt. Der Center hat damit in den drei Spielen in dieser Woche drei Tore und fünf Assists verbucht.

Rossi bereitete die Treffer von Mats Zuccarello (14., 58./EN), Joel Eriksson Ek (32./PP) und Matt Boldy (50.) vor. “Jeder bringt etwas anderes mit”, sagte Rossi über das Zusammenspiel mit seinen beiden Flügelstürmern Zuccarello und Boldy. Boldy “bringt die Größe und die Schuss-Mentalität mit. Zuccie und ich sind eher Passer, aber in letzter Zeit habe ich mehr Tore geschossen. Heute beim Aufwärmen hat mir Zuccie gesagt, ich soll mehr passen”, erzählte Rossi.

Schon mehr Assists als in der Vorsaison

Der 23-Jährige hält nun bei 15 Toren und 22 Assists und hat nach 40 Spielen schon mehr Tore vorbereitet als in der gesamten vergangenen Saison (19). Minnesota feierte auch ohne Stürmerstar Kirill Kaprisow und Kapitän Jared Spurgeon, die weiter verletzt fehlen, den fünften Sieg in jüngsten sechs Spielen.

Die Detroit Red Wings gewannen mit Marco Kasper bei den Winnipeg Jets mit 4:2. Detroit setzte den Aufschwung unter dem neuen Trainer Todd McLellan, der am 26. Dezember Derek Lalonde abgelöst hat, fort. Nach einer Niederlage bei seinem Debüt feierten die Red Wings nun den vierten Sieg in Serie. Kapitän Dylan Larkin (zwei Tore), Lucas Raymond (ein Tor, zwei Assists) und Moritz Seider (drei Assists) ragten bei den Gästen heraus. Kasper erhielt 9:16 Minuten Eiszeit.

Tor Nr. 872 für Owetschkin

In Washington hat Alexander Owetschkin seine Jagd nach dem Allzeit-Torrekord von Wayne Gretzky (894) fortgesetzt. Der 39-jährige Russe erzielte beim 7:4-Heimsieg seiner Capitals gegen die New York Rangers seinen 872. NHL-Treffer, damit fehlen ihm noch 22 Tore auf die Gretzky-Bestmarke.