Rossi und Co. unterliegen Stanley-Cup-Champion Las Vegas

Minnesota Wild mit dem Vorarlberger Stürmer Marco Rossi hat am Samstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gegen Stanley-Cup-Sieger Vegas Golden Knights mit 1:2 nach Verlängerung verloren. Kirill Kaprisow (37.) brachte Minnesota in Führung, Michael Amadio (54.) und Jonathan Marchessault (64.) schossen die Golden Knights zum Sieg. Minnesota hat nur noch theoretische Chancen, das Play-off zu erreichen.

Von: apa