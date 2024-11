Rossi verliert mit Minnesota in der NHL nach Overtime

Von: apa

Minnesota Wild hat sich in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL den Chicago Blackhawks geschlagen geben müssen. Das Team mit dem Vorarlberger Marco Rossi an Bord verließ am Sonntagabend nach einer 1:2-Niederlage die Eisfläche. Der entscheidende Treffer fiel nach nicht ganz zwei Minuten in der Overtime. Rossi blieb ohne Tor und Assist.

Die letzten zwölf Duelle mit Chicago konnte zuvor Minnesota für sich entscheiden. Doch die Serie fand nun zu einem Ende. Chicago ging im ersten Drittel dank eines Treffers von Jason Dickinson (16.) in Führung. Das zweite Drittel verlief torlos. Im dritten Drittel erzielte Matt Boldy für Minnesota den Ausgleich (55.) und rettete das Team damit in die Overtime. Dort angelangt ließ Philipp Kurashev jedoch nach etwas weniger als zwei Minuten Chicago jubeln.

Rossi blieb ohne Tor und Assist und hält damit nach 15 Spielen bei 13 Scorerpunkten (4 Tore, 9 Assists). Der 23-Jährige ist mit seiner Mannschaft stark in die Saison gestartet und blickte vor der Niederlage gegen Chicago auf sechs Siege in sieben Spielen zurück.