Rossi verlor mit Minnesota NHL-Heimspiel gegen Nashville 2:3

Die Minnesota Wild mit Marco Rossi haben in der NHL nach drei Siegen wieder eine Niederlage kassiert. Gegen die Nashville Predators setzte es am Freitag vor Heimpublikum ein 2:3. Rossi blieb in 18:02 Minuten Eiszeit bei einem Torschuss ohne Scorerpunkt. Die Edmonton Oilers feierten indes mit einem 3:0 gegen die Chicago Blackhawks den 15. Sieg in Serie und sind nur noch zwei weitere Erfolge von der Einstellung des Liga-Rekordes entfernt.

Von: apa