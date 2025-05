Rossi wegen Play-off-Rolle “sehr enttäuscht”

Von: apa

Die Eishockey-Saison ist für Marco Rossi doppelt bitter zu Ende gegangen. Der Vorarlberger Stürmer ist mit Minnesota Wild in der ersten Play-off-Runde der nordamerikanischen NHL ausgeschieden und war über seine Rolle in den sechs Duellen mit den Vegas Golden Knights “sehr enttäuscht”, erklärte er bei einem Medientermin am Sonntag. Seine Zukunft in Minnesota ist offen.

Rossi war im Grunddurchgang mit 24 Toren und 36 Assists zweitbester Scorer seines Teams, wurde von Trainer John Hynes im Play-off aber in die vierte Linie zurückversetzt. Der Center erhielt die drittwenigste Eiszeit der gesamten Mannschaft, verbuchte aber zwei Tore und einen Assist.

Ehrliches Saison-Abschlussgespräch

“Ich war wirklich enttäuscht, aber ich muss es akzeptieren”, sagte Rossi. Das teilte er auch Hynes beim üblichen Saison-Abschlussgespräch mit. “Es war ein ehrliches Gespräch, eine Diskussion unter Männern.”

Rossi ist überzeugt, dass er weiter in eine der offensiven Linien gehört. “Ich habe das ganze Jahr gezeigt, dass ich gut bin, habe mich von 40 auf heuer 60 Punkte gesteigert. Wer mich kennt weiß, dass es bei mir immer aufwärts geht, dass ich mich immer verbessere. Ich habe keine Zweifel, dass ich ein Top-Sechs-Spieler bin”, betonte er.

Rossi verpasst in zwei Saisonen kein Spiel

Der Vorarlberger ist stolz, dass er der einzige Wild-Spieler ist, der – trotz immer wieder auftretender Wehwehchen – alle 170 Spiele der beiden vergangenen Saisonen absolviert hat. Ob er in St. Paul bleibt, ist aber offen. Sein Vertrag ist abgelaufen und er ist nun “restricted free agent”. Er kann ab Juli bei einem anderen Club unterschreiben, Minnesota hat aber ein “Vorkaufsrecht”.

Ein klares “Ja, sicher” antwortete er auf die Frage, ob er hier bleiben will. Ob sich das realisiert, werden die Vertragsverhandlungen zeigen. “Ich verdaue noch die Niederlage in der ersten Runde und um den Rest kümmern sich meine Agenten”, erklärte Rossi. Für ihn geht es nun in die Heimat, er wird urlauben und dann in Vorarlberg mit dem Training für die nächste Saison beginnen. Wo immer er dann auch spielt.