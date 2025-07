Rote Teufel in Sterzing begrüßt

Von: mk

Sterzing – Ein besonderer Abend im Rahmen der beliebten Sterzinger Laternenpartys: Auf dem Stadtplatz wurde gestern der 1. FC Kaiserslautern offiziell willkommen geheißen. Der deutsche Traditionsverein befindet sich derzeit im Trainingslager in der nördlichsten Stadt Südtirols und wurde am Mittwochabend von den zahlreichen Mitgereisten Fans mit tosendem Applaus empfangen.

In seiner Begrüßung hob Florian Mair, Geschäftsführer der Tourismusgenossenschaft Sterzing Pfitsch Freienfeld, die traditionsreiche Geschichte des Vereins hervor: „Der 1. FC Kaiserslautern ist nicht nur ein Verein, sondern eine lebendige Legende im deutschen Fußball. Viermal Deutscher Meister, zweimal Pokalsieger, Gründungsmitglied der Bundesliga. 2024 stand man zuletzt im DFB-Pokalfinale. In diesem Jahr feiert der Club zudem sein 125-jähriges Bestehen. Es ist uns eine Ehre, euch in Sterzing zu haben!“

Auch Bürgermeister Peter Volgger zeigt sich begeistert vom Besuch der „Roten Teufel“, wie der Verein von seinen Fans genannt wird: Der erste Bürger von Sterzing bekam ein FCK-Trikot mit dem Rückendruck „Sterzing“ überreicht, stülpte sich dieses auch sogleich über und wurde dafür von Fans und Mannschaft lautstark gefeiert. Er lobte die mitgereisten Fans für ihre Leidenschaft, wünschte den Lauterern eine gute Saison -und den Aufstieg in die erste Bundesliga.

Vizepräsident der Tourismusgenossenschaft Sterzing-Pfitsch-Freienfeld, Matthias Knollenberger, sowie Norbert Haller und Thomas Gschliesser von Ratschings Tourismus, richteten ebenfalls Grußworte an die Gäste aus Rheinland-Pfalz. Haller erwähnte, dass Ratschings schon länger mit dem FC Südtirol und anderen italienischen Mannschaften arbeitet, sowie, dass in Sterzing in den 90er Jahren bereits Trainingslager von zahlreichen Spitzenmannschaften aus der Serie A abgehalten wurden. So waren Juventus Turin, der AS Rom oder der AC Mailand zu Gast im Norden Südtirols. Nun freut er sich besonders darüber, dass erstmals auch ein Spitzenverein aus Deutschland sein Trainingslager in Sterzing und Ratschings ausrichtet. „Schließlich werde die Bundesliga auch in Südtirol von vielen Fußballbegeisterten intensiv verfolgt“.

In einem kurzen Interview mit Sportdirektor Marcel Klos betonte dieser: „Sterzing bietet nicht nur hervorragende Bedingungen für das Training, sondern auch eine wunderbare Atmosphäre. Die Mischung aus alpinem Flair und mediterraner Gastfreundschaft ist einzigartig – genau wie die Südtiroler Küche, die bei der Mannschaft bestens ankommt.“

Auch Cheftrainer Torsten Lieberknecht meinte: „Wir haben hier ideale Bedingungen, um weiter an der Fitness und am Teamzusammenhalt zu arbeiten. Der FCK lebt vom Teamgeist – genau wie die Menschen hier in Sterzing.“

Zum Abschluss wurde noch die Herkunft des Spitznamens „Rote Teufel“ thematisiert – eine Reminiszenz an die markanten roten Trikots und den unermüdlichen Kampfgeist der Mannschaft. „Auch wir hier in Sterzing haben unsere Tuifl“, so Florian Mair mit einem Augenzwinkern.

Der Abend endete stimmungsvoll – bei Musik, Applaus und zahlreichen Erinnerungsfotos mit Spielern und Verantwortlichen. Ein gelungener Auftakt und ein Zeichen dafür, wie Fußball Menschen verbindet.