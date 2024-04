Routinier Stefano Gross holt sich in Schnals den vierten Slalom-Titel

Kurzras – Tag drei bei den Ski-Italienmeisterschaften in den technischen Disziplinen im Schnalstal brachte am Freitag die Entscheidung im Slalom der Männer. Auf der Lazaun Piste in der Alpin Arena Schnals glänzte dabei der Fassaner Stefano Gross (Sportgruppe der Finanzwache), der seine Halbzeitführung erfolgreich verteidigte und mit einer Gesamtzeit von 1.51,27 Minuten gewann. Mit dem Gadertaler Tobias Kastlunger, auch er Mitglied der Sportgruppe der Finanzwache, schaffte es ein Südtiroler als Zweiter auf das Podium.

Stefano Gross nutzte seine niedere Startnummer vier im ersten Durchgang bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen und erzielte auf der technisch anspruchsvollen Lazaun Piste in 53,52 die Bestzeit. Seinen Konkurrenten nahm der 37-Jährige aus Pozza di Fassa mindestens eine halbe Sekunde ab und erarbeitete sich somit ein gutes Polster für die Entscheidung. Dort ging Gross als 30. und Letzter ins Rennen und „rettete“ auf der durch die warmen Temperaturen ein wenig aufgeweichten, aber trotzdem mehr als renntauglichen Piste 0,17 Sekunden seines Guthabens auf Tobias Kastlunger. Am Ende bejubelte der Trentiner seinen vierten „Scudetto“ nach 2013, 2021 und 2023.

„Für mich hat dieser Titel immer einen großen Wert und mir ist die Teilnahme an den Italienmeisterschaften auch sehr wichtig, weil ich mich für meine Sportgruppe der Finanzwache ins Zeug legen will. Ob ich auch im nächsten Jahr noch dabei sein werde? Es ist jedenfalls mein Ziel. Ich muss jetzt einige Dinge analysieren, aber ich möchte schon noch mindestens ein Jahr dranhängen und schauen, was noch alles möglich ist“, sagte der Sieger eines Weltcuprennens, der in der höchsten Rennserie der Alpinen insgesamt 12 Mal am Podium stand.

Top-Favorit Alex Vinatzer bereits im ersten Durchgang ausgeschieden

Silber und Bronze gingen an zwei Südtiroler Rennläufer. Tobias Kastlunger aus Enneberg belegte den zweiten Rang, Matteo Canins (Abtei) wurde Dritter. Während Kastlunger nicht ganz zwei Zehntelsekunden langsamer war als Gross, lag Canins 0,86 Sekunden auf den alten und neuen nationalen Champion zurück. „Wie vor zwei Jahren bin ich wieder Zweiter. Ich habe zwei mega Durchgänge gemacht. Schade, im ersten Lauf wollte ich mehr attackieren und noch näher an Stefano Gross rankommen, aber er hat ein super Rennen gemacht. Ein bisschen schade also, aber ich bin richtig glücklich“, resümierte Tobias Kastlunger im Ziel.

Mit dem Ahrntaler Simon Maurberger (Sportgruppe der Carabinieri) schrammte ein weiterer heimischer Rennläufer knapp am Podium vorbei. Der 29-Jährige wurde Vierter. Ebenfalls gut präsentierte sich Landeskader-Athlet Francesco Riccardo Zucchini (ASV Prad), dem ein zehnter Platz zu Buche stand. Der Top-Favorit auf den „Scudetto“, der Grödner Alex Vinatzer, war bereits im ersten Durchgang ausgeschieden. Der Slalom am Freitag war das vorletzte Rennen dieser Italienmeisterschaften Ski Alpin in Schnals, die am Samstag mit dem Riesentorlauf der Männer zu Ende werden.

Ergebnisse Italienmeisterschaften Ski Alpin Alpin Arena Schnals

Slalom Männer:

1. Stefano Gross 1.51,27

2. Tobias Kastlunger +0,17

3. Matteo Canins +0,86

4. Simon Maurberger +0,99

5. Corrado Barbera +1,05

6. Edoardo Saracco +1,10

7. Stefano Pizzato +1,77

8. Alessandro Pizio +1,84

9. Hans Vaccari +2,14

10. Francesco Riccardo Zucchini +2,29