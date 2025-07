Rover wechselt zu Reggiana

Von: mk

Bozen – Matteo Rover verlässt den FC Südtirol und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Reggiana. Die beiden Vereine haben sich auf einen festen Transfer des 26-jährigen Angreifers geeinigt.

Rover wechselte im Sommer 2019 zum FC Südtirol und gehörte über Jahre zu den tragenden Säulen des Teams, wobei er sich stets durch großen Einsatz und Hingabe auszeichnete. In sechs Saisons absolvierte der Angreifer 204 Pflichtspiele und erzielte dabei 31 Tore – Werte, mit denen er sich in beiden Kategorien zu den erfolgreichsten Spielern der Vereinsgeschichte zählen darf. In der Meistersaison 2021/22 steuerte Rover mit sieben Treffern, viele davon spielentscheidend, einen maßgeblichen Beitrag zum historischen Aufstieg in die zweite Liga bei.

Besonders in Erinnerung bleibt außerdem sein Doppelpack am 4. September 2022 gegen Pisa, mit dem er dem FC Südtirol den allerersten Sieg in der Serie B sicherte. Ein weiteres Highlight folgte am 29. Mai 2023: Im Hinspiel des Playoff-Halbfinals gegen Bari erzielte Rover in der Nachspielzeit den vielbejubelten 1:0-Siegtreffer – einer der emotionalsten Momente in der Vereinsgeschichte des FC Südtirol.

Der FC Südtirol dankt Matteo Rover für seinen unermüdlichen Einsatz, seine Leidenschaft und sein Engagement und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.