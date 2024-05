Rublew und Auger-Aliassime im Madrid-Finale

Der Russe Andrej Rublew und der Kanadier Felix Auger-Aliassime bestreiten am Sonntag das Endspiel des Tennis-Masters-Turniers in Madrid. Der als Nummer sieben gereihte Rublew ließ am Freitag dem US-Amerikaner Taylor Fritz mit 6:4,6:3 keine Chance. Der ungesetzte Auger-Aliassime profitierte vor der verletzungsbedingten Aufgabe des Tschechen Jiri Lehecka beim Stand von 3:3 im ersten Satz.

Von: apa