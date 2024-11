Sabalenka bei WTA Finals vorzeitig im Halbfinale

Von: apa

Die belarussische Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist bei den WTA Finals in Riad vorzeitig ins Halbfinale eingezogen. Die Gewinnerin der heurigen Hartplatz-Grand-Slams Australian Open und US Open feierte am Montag mit einem 6:3,7:5 gegen die Italienerin Jasmine Paolini den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Damit ist Sabalenka der Einzug in die K.o.-Runde nicht mehr zu nehmen, mit einem weiteren Sieg wäre sie auch am Jahresende fix die Nummer eins im WTA-Ranking.

Die Chinesin Zheng Qinwen hatte sich im zweiten Spiel des Tages in Saudi-Arabien, wo das Turnier der besten acht Spielerinnen zum Saisonabschluss erstmals stattfindet, gegen die Kasachin Jelena Rybakina mit 7:6(4),3:6,6:1 durchgesetzt. Zheng und Paolini duellieren sich am Mittwoch in der Gruppe A um den zweiten Platz im Halbfinale.