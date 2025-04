Saison der Rittner Buam SkyAlps endet im Halbfinale

Von: ka

Jesenice – Aus uns vorbei! Die Rittner Buam SkyAlps haben auch Spiel vier der Halbfinalserie gegen HDD SIJ Acroni Jesenice verloren. Damit ist die Saison für den Titelverteidiger zu Ende. Wieder ging es in der slowenischen „Stahlstadt“ bis in die zweite Overtime, in der Valtola den Rittner Buam den Todesstoß versetzte und Jesenices Finaleinzug mit einem „Sweep“ perfektionierte.

Die Situation war für die Rittner Buam SkyAlps klar: Verlieren sie auch Spiel vier in Jesenice, dann ist die Saison zu Ende und die Chance auf die Titelverteidigung futsch. Dafür mussten die Blau-Roten zwar weiterhin auf Diego Cuglietta, Michael Lang, Jakob Prast und Lois Fink verzichten, Markus Spinell kehrte aber in den Kader zurück. Im ersten Drittel tasteten sich beide Mannschaften noch ab, keiner wollte zu viel riskieren und gute Torchancen waren auch Mangelware. So blieb es nach den ersten 20 Minuten beim Stand von 0:0.

Nach Wiederbeginn zog Jesenice das Tempo an und belohnte sich auch dafür. In der 33. Minute hatte Svetina das Auge für Lesnicar, der Furlong zum ersten Mal bezwang und die knapp 1500 Zuschauer im Športni Park Podmežakla in Ekstase versetzte (32.45). Die hielt aber nicht lange. Ritten machte mit einer seiner wenigen Chancen im Mitteldrittel alles richtig und glich aus. Simon Kostner legte für Szypula auf, der mit seinem 101. Scorerpunkt in dieser Saison auf 1:1 stellte (36.51) und die Weichen für ein hochspannendes Schlussdrittel legte.

Und so sollte es auch kommen. Zuerst killte Ritten ein Powerplay der Gastgeber, dann schlug Jesenice aber zu, und das wie. Innerhalb von einer halben Minute erzielten die Slowenen zwei Tore und drängten die Rittner Buam SkyAlps damit nahe ans Saisonaus. Zuerst staubte Valtola ab, nachdem Furlong den Puck gegen Sillanpaa parierte, aber nicht mehr von der Torlinie wegbekam (53.22), dann erzielte auch Lesnicar ein Abpraller-Tor, dieses Mal nach Schuss von Brus (53.46). Und die Reaktion der Rittner Buam? Die kam in Form eines jungen Kalterers. Ritten musste alles riskieren und nahm Furlong für einen sechsten Feldspieler vom Eis und zwei Mal schlugen sie im Sechs-gegen-Fünf zu. Beide Male erzielte Lobis den Treffer. Zunächst staubte er einen Schuss von Hjorth ab, den Us zu kurz parierte (56.12), dann drehte er sich nach einer schönen Passstafette vor den slowenischen Schlussmann und erwischte ihn zwischen den Hosenträgern (57.18). Die Partie war wieder ausgeglichen und es ging in die Overtime.

In der ersten Verlängerung hatten die Rittner Buam SkyAlps ein klares Chancenplus und scheiterten mit mehreren Hochkarätern auch am ersehnten Siegtreffer. In der 65. Minute entschärfte Us gegen Giacomuzzi, in der 66. Minute gegen Spinell und in der 68. Minute warf sich der slowenische Goalie mit einer Dreifachparade zwischen die Schüsse von Marzolini, Kostner und Lobis. Auch in zwei Powerplays schaute für die Buam kein Tor heraus, sodass eine zweite Overtime anstand. Die dauerte dann etwas mehr als fünf Minuten, ehe Valtola den Puck nach einem Bully ins kurze Kreuzeck feuerte (85.27) und die Saison der Rittner Buam SkyAlps mit einem „Sweep“ beendete.

Alps Hockey League, Playoff-Halbfinale – Spiel 4:

HDD SIJ Acroni Jesenice – Rittner Buam SkyAlps 4:3 OT (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0)

Tore: 1:0 Lesnicar (32.45), 1:1 Szypula (36.51), 2:1 Valtola (53.22), 3:1 Lesnicar (53.46), 3:2 Lobis (56.12), 3:3 Lobis (57.21), 4:3 Valtola (85.27)

Stand in der Halbfinalserie: 4:0 (2:1 OT, 3:2, 4:3 OT, 4:3 OT)