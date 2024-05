Saisonabschluss im Drusus-Stadion gegen Palermo

Bozen – Das letzte Spiel der Saison 2023/24 steht vor der Tür. Am Freitag, den 10. Mai um 20.30 Uhr trifft der FC Südtirol im heimischen Drusus-Stadion auf Palermo. Die Weißroten werden alles geben, um sich mit einem Erfolgserlebnis in die Sommerpause zu verabschieden und den Fans eine letzte Freude zu bereiten.

Das große Saisonziel des FC Südtirol war der Klassenerhalt und dieser wurde sogar zwei Spieltage vor Meisterschaftsende unter Dach und Fach gebracht. Nach 37 Runden liegen die Weißroten mit 47 Punkten auf Rang neun und damit in der linken Tabellenhälfte. Gegen Palermo wollen Andrea Masiello und Co weitere Punkte einfahren, um diese ausgezeichnete Position zu halten. Was die Personallage betrifft, so muss Valente am Freitag auf die angeschlagenen Tait, Scaglia, El Kaouakibi und Kurtic verzichten.

Palermo im Form-Check

Die „Rosanero“ belegen derzeit mit 52 Punkten den sechsten Tabellenplatz. Das Ticket für die Playoffs hat Palermo bereits in der Tasche, allerdings besteht noch die Gefahr, dass Sampdoria und Brescia vorbeiziehen. Sollten die Sizilianer den sechsten Platz verteidigen, würden sie ihr erstes Playoff-Spiel vor eigenem Publikum bestreiten. Palermo will gegen den FC Südtirol Selbstvertrauen tanken, denn der letzte Meisterschaftssieg datiert vom 10. März.

Angreifer Francesco Di Mariano zog sich Mitte April gegen Parma eine Schnittwunde am Knie zu und stand seither noch nicht wieder im Aufgebot. Linksverteidiger Giuseppe Aurelio und Mittelfeldspieler Mamadou Coulibaly fehlten zuletzt wegen muskulärer Probleme.

Am 3. April hat Michele Mignani die Nachfolge des entlassenen Eugenio Corini angetreten. Der 52-Jährige gewann mit Bari in der Saison 2021/22 den Meistertitel in der Serie C und führte den Verein im Vorjahr bis ins Playoff-Finale. Mignani wurde im vergangenen Sommer in seinem Amt bestätigt, doch am 9. Oktober 2023 trennten sich deren Wege. Vor seinem Engagement bei den „Galletti“ leitete er die Geschicke von Olbia, Siena und Modena in der Serie C.

Schlüsselspieler

Matteo Brunori. Der in Macaè (Brasilien) geborene Stürmer ist Kapitän und Aushängeschild von Palermo. In der Saison 2021/22, in der Palermo den Wiederaufstieg in die Serie B schaffte, erzielte er 25 Tore in der Liga und vier weitere in den Playoffs. Auch im Vorjahr war er äußerst treffsicher, als er für Palermo in der Serie B starke 17 Tore erzielte. In der laufenden Meisterschaft hat er ebenso viele Treffer erzielt und zudem fünf Torvorlagen gegeben.

Edoardo Soleri. In den letzten beiden Ligaspielen fungierte der 26-jährige Römer als Sturmpartner von Brunori. Am vergangenen Spieltag konnte er im 2:2 gegen Ascoli einen Treffer und eine Vorlage verbuchen. Insgesamt hat der 1,92 Meter große Angreifer in der laufenden Meisterschaft fünf Tore erzielt. Soleri wurde im Jugendsektor von Roma ausgebildet und stand anschließend bei Spezia, Almeria, Almere City, Braga, Padua und Monopoli unter Vertrag. Seit der Saison 2021/22 geht er für Palermo auf Torjagd.

Jacopo Segre. Der 27-jährige Mittelfeldspieler bestreitet in diesem Jahr seine zweite Meisterschaft für Palermo. Nachdem er im Vorjahr vier Ligatreffer erzielte, stehen ihm zu diesem Zeitpunkt der Saison bereits sieben Tore zu Buche. Zudem leistete er für weitere vier Treffer die Vorarbeit. Vor seine Wechsel zu Palermo spielte Segre unter anderem für den FC Turin, Venedig und Chievo Verona.

Alte Bekannte

Mit Jérémie Broh, Nicola Rauti und Jasmin Kurtic hat der FC Südtirol drei ehemalige Palermo-Profis in den eigenen Reihen. Der Mittelfeldspieler spielte in der Saison 2020/21 sowie in der letztjährigen Spielzeit für die „Rosanero“ (insgesamt 60 Einsätze). Nicola Rauti war ebenfalls in der Saison 2020/21 für Palermo im Einsatz (34 Einsätze und vier Treffer). Kurtic wechselte im Januar 2011 zu Palermo, seiner ersten Station im italienischen Fußball. Der slowenische Nationalspieler kam in den ersten sechs Monaten auf sechs Einsätze, ehe er auf Leihbasis zu Varese in die Serie B wechselte. Im Sommer 2012 kehrte er nach Palermo zurück, wo er eine Saison lang Stammspieler in der Serie A war.

Die FCS-Bilanz gegen Palermo

ein Sieg ǀ ein Unentschieden ǀ eine Niederlage

Die Partie zwischen dem FC Südtirol und Palermo wird von Frau Maria Sole Ferrieri Caputi aus der Sektion Livorno geleitet. Unterstützt wird die Schiedsrichterin von den Assistenten Marco D’Ascanio (Ancona) und Ivan Catallo (Frosinone) sowie vom vierten Offiziellen Carlo Rinaldi (Bassano del Grappa). Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Antonio Di Martino (Var; Teramo) und Daniele Minelli (Avar; Varese).

Das Match wird live auf Sky Sport und Dazn ausgestrahlt. Im Radio kann die Begegnung auf Radio Dolomiti und Radio NBC mitverfolgt werden.