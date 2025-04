Salernitana sichert sich direktes Duell

Von: mk

Bozen/Salerno – Der FC Südtirol unterliegt in der Ferne der US Salernitana im direkten Duell des 33. Spieltags der Serie BKT 2024/25: im Stadio „Arechi“ von Salerno setzt es eine 1:2 (0:0)-Niederlage für die Weißroten.

Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der die Gastgeber etwas mehr vom Spiel hatten, es jedoch einige Chancen auf beiden Seiten gab, gehen die Granata vier Minuten nach dem Seitenwechsel in Führung: eine flache Corazza-Hereingabe von der linken Grundlinie vollendet Ghiglione mit einem strammen Abschluss ins kurze Eck zum 0:1 (49.).

Salernitana legt rund zehn Minuten später nach: Einen Eckstoß von Corazza, erneut von links, wuchtet Kapitän Ferrari per Kopf zum 0:2 in die Maschen (60.).

Die Weißroten kommen nach dem zweiten Treffer zu einer schnellen Antwort – einen giftigen Praszelik-Freistoß aus dem linken Halbfeld kann Christensen noch an den linken Pfosten lenken, den Abpraller staubt der aufgerückte Pietrangeli zum 1:2 ab (63.) – in der Folge drängen die Weißroten auf den Ausgleich, mehr als eine gefährliche Direktabnahme von Mallamo (90+2.) kommt allerdings nicht mehr auf das Tor der Gastgeber.

Die Weißroten starten energisch: erste Torraumszene nach gerade einmal 40 Sekunden, doch der Versuch von Merkaj bleibt hängen (erste Minute). Auf der Gegenseite legt Cerri für Verde ab, der sich das Leder auf den rechten Fuß legt, jedoch seinen Abschluss nicht auf das Gästetor bringt (neunte Minute).

Kurz darauf versucht sich Amatucci aus der zweiten Reihe, Adamonis muss sich strecken, ist jedoch auf der Hut (zwölfte Minute). In Minute 16 kontrolliert Cerri sehenswert eine hohe Hereingabe in der FCS-Box und dreht sich stark um die eigene Achse, setzt seinen Schuss aber knapp neben das Adamonis-Gehäuse.

Der Gäste-Keeper ist wenig später auch bei einem Distanzschuss von Corazza nach Ablage von Cerri im Nachfassen zur Stelle (20.) und entledigt sich einer weiteren Hereingabe von Corazza von der linken Seite mit beiden Fäusten (22.). Auf der anderen Seite findet eine Davi-Flanke von der linken Außenbahn den eingelaufenen Molina am zweiten Pfosten: Ferrari klärt in extremis per Kopf zur Ecke (24.). Eine Zeigerumdrehung später köpft Giorgini nach einer weiteren Hereingabe von Davi in die Arme von Christensen (25.). Eine der besten Möglichkeiten in Hälfte eins hat schließlich Odogwu, der einen weiteren flachen Pass von Davi per Direktabnahme knapp links am Salernitana-Tor vorbeisetzt (33.).

Unverändert geht es in die zweiten 45 Minuten, dieses Mal erwischen die Granata den besseren Start: nach Freistoß von Verde begünstigt der Kopfball von Ferrari in der FCS-Box den Schuss aus der Drehung mit rechts von Cerri, den Adamonis glänzend pariert (47.). Nur zwei Minuten später ist der Torhüter der Weißroten dann allerdings machtlos: Corazza dringt bis zur linken Grundlinie durch und legt eine Hereingabe in den Rückraum zu Ghiglione, der direkt ins kurze linke Eck zum 0:1 trifft (49.).

Gut zehn Minuten später legen die Gastgeber nach: eine Ecke von links, erneut getreten von Corazza, findet im Zentrum den Kopf von Ferrari, der den Ball wuchtig zum 0:2 über die Linie drückt (60.). Dem FC Südtirol gelingt eine schnelle Antwort: nur knapp drei Zeigerumdrehungen nach dem zweiten Gegentor kann Christensen den giftigen Freistoß von Praszelik aus dem linken Halbfeld noch an den linken Pfosten lenken, doch im Zentrum schaltet der aufgerückte Pietrangeli am schnellsten und staubt zum 1:2 ab (63.). Nach einem Lattentreffer der Granata, erneut von Ferrari und erneut per Kopf (66.), beginnt die finale Drangphase der Gäste, richtig gefährlich wird dabei jedoch nur die Direktabnahme des frisch

US SALERNITANA – FC SÜDTIROL 2:1 (0:0)

US SALERNITANA (3-4-2-1): 53 Christensen; 47 Lochoshvili, 33 Ferrari ©, 13 Ruggeri; 16 Corazza (86. 70 Tello), 73 Amatucci, 98 Zuccon, 29 Ghiglione; 21 Soriano (70. 7 Tongya), 31 Verde (77. 30 Stojanovic); 90 Cerri (77. 99 Raimondo)

Auf der Ersatzbank: 55 Sepe, 12 Corriere, 2 Gentile, 8 Hrustic, 18 Caligara, 19 Reine, 27 Guascone, 41 Nunziata, 72 Girelli

Trainer: Pasquale Marino

FC SÜDTIROL (3-5-2): 31 Adamonis; 34 Veseli, 19 Pietrangeli, 30 Giorgini; 79 Molina, 6 Martini (70. 20 Belardinelli), 17 Casiraghi ©️ (58. 18 Pyyhtiä), 99 Praszelik (77. 8 Mallamo), 24 S. Davi (58. 3 Barreca); 33 Merkaj (70. 9 Gori), 90 Odogwu

Auf der Ersatzbank: 1 Poluzzi, 2 El Kaouakibi, 5 Masiello, 7 Rover, 21 Tait, 23 Ceppitelli, 28 Kofler

Trainer: Fabrizio Castori

SCHIEDSRICHTER: Livio Marinelli (Tivoli) | Assistenten: Domenico Rocca (Catanzaro) & Gaetano Massara (Reggio Calabria) | Vierter Offizieller: Riccardo Tropiano (Bari)

VAR: Marco Serra (Turin) | AVAR: Antonio Giua (Olbia)

TORE: 1:0 Ghiglione (49.), 2:0 Ferrari (60.), 2:1 Pietrangeli (63.)

DISZIPL. MAßNAHMEN: Gelbe Karten – Casiraghi (FCS | 37.), Mallamo (FCS | 90+6.)

ANMERKUNGEN: heiterer Himmel, Temperaturen um 18°C, Rasen in optimalem Zustand.

Eckenverhältnis: 6-8 (4-3) | Nachspielzeit: 0min + 6min