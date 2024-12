Salzburg bei Club-WM gegen Real Madrid und Neymars Al-Hilal

Von: apa

Red Bull Salzburg hat bei der Premiere der Fußball-Club-WM im neuen Format ein attraktives Los gezogen. Österreichs Meister trifft bei dem Turnier von 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA in der Gruppe H auf Real Madrid mit ÖFB-Teamkapitän David Alaba und Al-Hilal, dem saudi-arabischen Club von Brasiliens Superstar Neymar. Der dritte Gegner ist der mexikanische Club CF Pachuca. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Miami.

Salzburg trifft damit im kommenden Jahr zweimal auf den aktuellen Champions-League-Sieger aus Madrid. In der laufenden Saison der europäischen Königsklasse gastieren die Salzburger am 22. Jänner im Bernabeu-Stadion. Bei der Club-WM sind die Spanier, dann hoffentlich wieder mit dem seit rund einem Jahr verletzten Alaba, der letzte Gruppengegner.

Pachuca Auftaktgegner, dann gegen Neymar

Die genauen Spieldaten und – Orte sind noch nicht bekannt, der Auftakt erfolgt für die Roten Bullen jedenfalls gegen CF Pachuca, den zweifachen Sieger der CONCACAF-Champions-League und siebenfachen mexikanischen Meister. Danach folgt das Duell mit Al-Hilal, dem aktuellen saudischen Meister und Cupsieger. Saudi-Arabien hat seit zwei Jahren mit viel Geld Top-Stars in die Saudi Pro League geholt, Neymar war im August 2023 für rund 90 Millionen Euro von Paris Saint-Germain zum Club aus der Hauptstadt gewechselt.

Die Club-WM wird nächstes Jahr erstmals in neuer und aufgewerteter Form ausgetragen. Das Turnier wird im Sommer über vier Wochen mit 32 Mannschaften ausgetragen, die Teilnahme ist ausgesprochen lukrativ. Berichten zufolge gibt es alleine ein Startgeld von mindestens 50 Millionen US-Dollar (47,66 Mio. Euro). Die 63 Spiele werden vom Streaming-Anbieter DAZN live und kostenfrei übertragen.

Die beiden jeweils besten Vereine ziehen ins Achtelfinale ein. Gespielt wird in Los Angeles, New Jersey, Atlanta, Seattle, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Philadelphia, Washington, Miami und Orlando. Das Turnier ist auch ein Testlauf für die WM, in der die besten Nationalteams im Sommer 2026 in den USA, Mexiko und Kanada um den Titel spielen.