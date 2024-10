Salzburg gewinnt ICE-Schlagerspiel in Bozen

Von: apa

Meister Salzburg hat dem HCB Südtirol im ICE-Schlager am Freitagabend die zweite Saisonniederlage zugefügt. 3:2 siegten die “Roten Bullen” in Bozen und rückten dem Tabellenführer damit auf vier Zähler nahe. Zweiter bleibt Fehervar nach einem 1:0-Sieg in Klagenfurt beim KAC. Die Graz99ers gingen gegen Asiago daheim als 1:4-Verlierer vom Eis, die Pioneers Vorarlberg siegten gegen die Vienna Capitals klar mit 5:1. Schlusslicht VSV verlor gegen die Black Wings Linz mit 4:5 n.V.

Die Bozener legten vor 3.400 Zuschauern nach nicht einmal zwei Minuten durch Michele Marchetti zwar vor und gingen mit der Führung ins zweite Drittel – dort schlug allerdings nur noch Salzburg um den starken Rückhalt David Kickert zu. Dreimal scorten die Gäste dabei im Powerplay. Dennis Robertson, Peter Schneider und Ali Wukovits trafen zwischen der 31. und 40. Minute jeweils in Überzahl. Bozen gelang im Schlussdrittel 51 Sekunden vor der Schlusssirene noch der Anschlusstreffer, mehr war für die Südtiroler nicht mehr möglich. “Wir haben uns in jedem Drittel gesteigert. In puncto Teamorganisation war das dritte Drittel sogar fast unser bestes, weil wir das Spiel bis zum Schluss durchgezogen haben”, sagte Salzburg Cheftrainer Oliver David.

Janos Hari traf in Klagenfurt schon in der 10. Minute entscheidend für Fehervar. Die durch einige Verletzte geschwächten Rotjacken, bei denen der 17-jährige Stürmer David Waschnig zu seinem Debüt im ersten Team kam, konnten den Rückstand trotz großer Bemühungen nicht mehr ausgleichen und blieben damit auch im zweiten Saisonspiel gegen die Ungarn ohne Tor und Punkt. Fehervar hat in elf Spielen damit weiter nur 16 Gegentore einstecken müssen. Der KAC hat in den vergangenen sechs Runden nur vier Punkte geholt.

Die Black Wings fuhren in Villach einen verdienten Erfolg ein. Die Linzer präsentierten sich als stärkeres Team, auch wenn Villach immer wieder herankam und nach einem starken Schlussdrittel durch Alexander Rauchenwald in der 57. Minute auch zum 4:4 ausgleichen konnte. Verteidiger Gregory Moro traf in der Overtime nach 4:41 Minuten schließlich entscheidend.

Von der jüngsten 0:4-Abfuhr bei Pustertal erholt zeigten sich die Pioneers. Die Mannschaft aus Feldkirch schoss angeführt von Doppeltorschütze Ramon Schnetzer bis zur 23. Minute ein 3:0 heraus, das sie sich nicht mehr nehmen ließ. Die Capitals zeigten sich fehleranfällig, auch der Treffer zum 1:3 durch Christof Kromp beflügelte die Wiener nicht.

Die 99ers fielen durch die Heimniederlage vom zweiten auf den vierten Platz zurück. Ihrer Favoritenrolle gegen Asiago wurden die Grazer nicht gerecht. Manuel Ganahl konnte zu Beginn des dritten Drittels nur zum 1:2 verkürzen. Asiago hatte davor schon Bozen und Salzburg geschlagen.