Salzburg holt Meister-Torschützen Meyer zurück

Eishockey-Meister Salzburg setzt in der entscheidenden Ligaphase auf einen Rückkehrer. Stürmer Nicolai Meyer, der im Vorjahr das entscheidende Tor zur Meisterschaft im siebenten Finalspiel in Bozen geschossen hat, unterschrieb erneut in Salzburg, wie der Club am Montag mitteilte. Der Däne fühlt sich nach 12 Toren und 15 Assists für den schwedischen Zweitligisten Björklöven “gut in Form” und dürfte am Freitag in Ljubljana sein Comeback geben.

Von: apa