Salzburg lässt Offensivmann Nene zu Fenerbahce ziehen

Von: apa

Dorgeles Nene ist am Samstag beim 2:1-Erfolg in Hartberg zum letzten Mal im Dress von Red Bull Salzburg zu sehen gewesen. Der 22-jährige Teamspieler aus Mali wechselte am Dienstag zum türkischen Fußball-Topclub Fenerbahce Istanbul. Dem Vernehmen nach soll die Ablösesumme bei knapp 20 Millionen Euro liegen. Das wäre ein neuer Transferrekord in diesem Sommer, nachdem zuvor mit Oscar Gloukh bereits eine weitere Offensivstütze den Vizemeister um viel Geld verlassen hatte.

Beim Wechsel des Israeli zu Ajax Amsterdam waren inklusive möglicher Bonuszahlungen rund 17 Mio. Euro kolportiert worden. Nenes Vertrag bei Salzburg wäre noch bis 2028 gelaufen. Der Offensivspieler war im Frühjahr 2021 aus seiner Heimat nach Österreich gewechselt, nach Leihstationen bei der SV Ried und Westerlo (BEL) etablierte er sich bei den Profis. In der vergangenen Saison erzielte er in der Liga 13 Tore und war damit bester Torschütze seines Teams. Beim Club von Star-Coach Jose Mourinho unterschrieb der Malier nun für fünf Jahre, wie Fenerbahce bekannt gab.

Salzburg will noch einmal aktiv werden

“Dorgeles Nene hat sich vor allem in der vergangenen Saison enorm weiterentwickelt und mit seinen individuellen Qualitäten aufgezeigt. Das ist in weiterer Folge einigen Clubs in Europa nicht verborgen geblieben, wodurch sich um ihn eine gewisse Dynamik am Transfermarkt entwickelt hat”, meinte Salzburgs Sport-Geschäftsführer Rouven Schröder. Er gab weiters bekannt, auf der Suche nach einem weiteren Offensivspieler nun auf dem Transfermarkt unbedingt noch einmal aktiv werden zu wollen.

Salzburg hat neben Nene und Gloukh in diesem Sommer weitere Akteure um Millionen verkauft. Verteidiger Samson Baidoo ging um bis zu acht Millionen Euro (samt Bonuszahlungen) zu Lens, Nicolas Capaldo um kolportierte 4,5 Millionen zum Hamburger SV.