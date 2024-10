Salzburg siegt in Växjö 3:1 und steht fix im CHL-Play-off

Von: apa

Eishockey-Meister Red Bull Salzburg hat in der Champions Hockey League (CHL) am Dienstag bei den Växjö Lakers den vierten Sieg bei nur einer Niederlage eingefahren. Die Gäste gewannen in Schweden mit 3:1 (0:1,0:0,3:0), wobei ein Powerplay zugunsten der Salzburger in der absoluten Schlussphase spielentscheidend war. Damit haben die “Bullen” die Teilnahme am Play-off der Top 16 der 24er-Liga sicher, am nächsten Dienstag (20.20 Uhr) geht es noch daheim gegen Sparta Prag.

Die Salzburger boten über die gesamte Spielzeit eine gute und konzentrierte Leistung, fingen sich aber vor gut 4.000 Zuschauern in der 17. Minute durch Ludvig Nilsson nach einer schönen Kombination von Växjö den Gegentreffer ein. Rund eine Minute davor hatten die Skandinavier einen Stangenschuss verzeichnet. Danach standen die Heimischen in der Defensive recht sicher, die routinierte Hintermannschaft hielt Salzburgs Angriffe meist vom, vom jungen Österreicher Benedikt Oschgan gehüteten, Tor fern.

Kurz nach Ablauf der 50. Minute gelang Lucas Thaler per Backhand-Schuss aber dann doch der Ausgleich, kurz darauf ging Oschgan verletzt vom Eis. Sein Ersatz Adam Ahman musste sich für die letzten neun Minuten “kalt” in das Gehäuse stellen. Es bedurfte aber schließlich eines Überzahlspiels, um die Partie in der 59. Minute per Doppelschlag gänzlich zu drehen. Zunächst scorte Peter Schneider. Da in der CHL die Überzahl bei einem Torerfolg Bestand hat, ging es in gleicher numerischer Verteilung weiter. Ryan Murphy machte den Sack schließlich endgültig zu.

Die Salzburger rückten damit zumindest vorläufig in die Top fünf der Liga und haben auch aufgrund der anderen Ergebnisse des Tages ihre Teilnahme am Achtelfinale wie sonst nur Färjestad Karlstad fix. Am Mittwoch (19.45 Uhr, live ORF Sport +) muss der KAC im Strich-Duell bei Titelverteidiger Geneve-Servette wohl punkten, um die Chancen auf das Play-off noch aufrechtzuerhalten. Die Kärntner halten aktuell bei einem Erfolg und drei Niederlagen.