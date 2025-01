Salzburg verliert finalen Test vor CL gegen Midtjylland 2:3

Von: apa

Fußball-Vizemeister Red Bull Salzburg hat sein letztes Testspiel vor dem Champions-League-Gastspiel kommende Woche bei Real Madrid verloren. Die Salzburger mussten sich am Mittwoch im Trainingslager in Portugal dem dänischen Meister und Europa-League-Teilnehmer FC Midtjylland mit 2:3 (1:1) geschlagen geben. Der frühere ÖFB-Teamstürmer Karim Onisiwo erzielte bei seinem ersten Einsatz für die Bullen den 1:1-Ausgleich (57.). Dazu war Petar Ratkov per Elfmeter erfolgreich (63.).

Gespielt wurden im Estadio Algarve in Faro-Loule eine Hälfte mit 60 und eine Hälfte mit 45 Minuten. Onisiwo wurde in der 46. Minute eingewechselt. Den ersten Test der Salzburger in der Wintervorbereitung am Dreikönigstag gegen Bayern München (0:6) hatte er krankheitsbedingt verpasst. In den ausständigen Champions-League-Partien bei Real (22. Jänner) und daheim gegen Atletico Madrid (29. Jänner) ist der 32-Jährige noch nicht spielberechtigt. Sein Pflichtspieldebüt für Salzburg dürfte der Neuzugang daher im Cup-Viertelfinale am 2. Februar beim LASK geben.

“Es ärgert mich ein wenig, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben, weil wir durchaus die Möglichkeiten dazu hatten”, sagte Salzburg-Trainer Thomas Letsch, der sein Team wie gegen die Bayern in einer 4-2-2-2-Formation aufs Feld geschickt hatte. Nach Erkrankungen noch nicht dabei waren ÖFB-Teamgoalie Alexander Schlager und Mittelfeldmann Bobby Clark. Amar Dedic (Sprunggelenk), Hendry Blank und Daouda Guindo (beide Knie) fehlten mit kleineren Blessuren ebenso wie die Langzeitverletzten Maurits Kjaergaard und Karim Konate. Die Salzburger kehren von der Algarve am Freitag nach Österreich zurück.