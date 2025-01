Salzburg verpflichtet Onisiwo von Mainz 05

Karim Onisiwo verlässt Mainz und heuert in Salzburg an

Von: apa

Karim Onisiwo kehrt zurück in die österreichische Fußball-Bundesliga und spielt ab sofort für den FC Red Bull Salzburg. Wie der aktuelle Liga-Fünfte am Donnerstag bekanntgab, unterschrieb der 32-jährige Stürmer einen Vertrag bis 30. Juni 2026. Der langjährige ÖFB-Teamspieler verbrachte die vergangenen neun Jahre seiner Karriere in Deutschland beim FSV Mainz 05. Bei den im Herbst ins Straucheln gekommenen Salzburgern trägt er künftig die Nummer 9.

Onisiwo ist die erste Verpflichtung von Salzburg im Winter und der erste Transfer in der Amtszeit von Sportdirektor Rouven Schröder. Er wird bereits am (morgigen) Freitag beim ersten Teamtraining in der Vorbereitung in Taxham dabei sein. Dort präsentiert sich auch der neue Trainer Thomas Letsch, der die Mannschaft von Pepijn Lijnders übernimmt, auf einer Pressekonferenz der Öffentlichkeit.

“Nach meinem Gespräch mit Rouven Schröder, den ich ja noch von meiner Zeit bei Mainz gut kenne, war für mich sehr rasch klar, dass ich den Schritt zum FC Red Bull Salzburg machen möchte”, sagte Onisiwo. Zu den sportlichen Aspekten komme auch noch, “dass meine Frau Salzburgerin ist”, fügte der gebürtige Wiener an.

Schröder betont Charakter und Erfahrung

“Mit Karim Onisiwo haben wir einen Stürmer verpflichtet, der über lange Jahre auf hohem Niveau gespielt und dabei viel Erfahrung gesammelt hat. Zudem hat er einen sehr guten Charakter, ist teamfähig und geht in der Gruppe voran. Karim wird uns auf und abseits des Platzes weiterhelfen”, sagte Salzburg-Sportdirektor Schröder.