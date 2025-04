Salzburgs U19 verliert Halbfinale der Youth League

Von: apa

Die U19 von Red Bull Salzburg ist im Halbfinale der Fußball-Youth-League ausgeschieden. Die Jungbullen mussten sich am Freitag in Nyon Trabzonspor nach einem vergebenen Elfmeter und trotz dominantem Auftritt 1:2 (0:0) geschlagen geben. Boran Baskan erzielte in der 89. Minute das Siegestor für die Türken, die im Finale am Montag (18.00 Uhr) entweder auf FC Barcelona oder AZ Alkmaar treffen.

Der Salzburger Nachwuchs war fast die gesamte Spielzeit klar tonangebend und tauchte immer wieder gefährlich im Strafraum der Türken auf. Die Elf von Daniel Beichler konnte daraus aber kein Kapital schlagen und vergab sogar einen Elfmeter. Nach einem Foul an Jakob Brandtner trat Oliver Lukic an, schoss aber links am Tor vorbei (39.).

Zwei perfekte Weitschüsse von Trabzonspor

Die Vielzahl der vergebenen Möglichkeiten rächte sich in der 73. Minute. Einen der wenigen Angriffe von Trabzonspor schloss Yigit Kemal Turan mit einem trockenen Schuss ins Kreuzeck perfekt ab. Salzburg kam aber zurück, John Mellberg traf nach einem Gestocher im Anschluss an einen Eckball zum 1:1 (85.). Ein zweiter perfekter Weitschuss von Trabzonspor besiegelte aber vier Minuten später das Aus.

Die Salzburger, die in dieser Saison Titelverteidiger Olympiakos Piräus und Top-Clubs wie Bayer Leverkusen, Paris Saint-Germain und Atletico Madrid ausgeschaltet haben, vergaben damit die Chance, nach dem Titelgewinn 2017 und 2022 zum dritten Mal das Endspiel des europäischen Club-Nachwuchsbewerbs zu erreichen.