Saslong Classic: Die Abfahrt verspricht Spannung pur

Gröden, Wolkenstein – Nach dem Super-G blickt in Gröden alles auf den Abfahrts-Klassiker am Samstag. Die Favoritenliste ist so lang wie seit Jahren nicht, Hochspannung ist garantiert.

Als erster Athlet geht um 11.45 Uhr der Slowene Miha Hrobat auf die Piste. Der 29-Jährige konnte bei der bislang einzigen Abfahrt der Saison in Beaver Creek mit Platz drei überzeugen und ist aufgrund seiner starken Verfassung auch in Gröden nicht zu unterschätzen. Mit Startnummer 6 eröffnet der Kanadier James Crawford die Gruppe der Top-Läufer. Der Schnellste des Mittwoch-Trainings bringt alle Voraussetzungen mit, um die erste Duftmarke zu setzen.

Unmittelbar nach Crawford ist der Gewinner der Beaver Creek-Abfahrt, Justin Murisier (Schweiz), an der Reihe. Der Franzose Nils Allegre hat die Nummer 8, Vorjahressieger Dominik Paris aus Ulten kommt mit der Nummer 9. Auch danach geht es Schlag auf Schlag weiter: Vincent Kriechmayr stürzt sich nach dem für ihn enttäuschenden Super-G mit der Nummer 10 zu Tal, Saslong-Spezialist Bryce Bennett aus den USA (Gewinner der Gröden-Abfahrt von 2021 und 2023) geht mit Nummer 11 aus dem Starthaus.

Marco Odermatt aus der Schweiz macht mit Nummer 14 Jagd auf seinen ersten Triumph auf der Saslong. Der amtierende Gesamtweltcup-Sieger ist bei den Buchmachern hoch im Kurs – ebenso wie der Franzose Cyprien Sarrazin, der als 15. Läufer die Gruppe der besten Abfahrer abschließt.

Unmittelbar hinter der Top-Gruppe sind mit dem Kastelruther Florian Schieder sowie Super-G-Sieger Mattia Casse zwei weitere, äußerst interessante Athleten der italienischen Nationalmannschaft an der Reihe. Spätestens bei ihren Fahrten wird sich zeigen, was die Zeiten der Spitzenläufer wirklich wert sind.

Mit Routinier Christof Innerhofer aus Gais ist ein weiterer Südtiroler in den Top-30 der Abfahrtsszene vertreten. Der 40-jährige Pusterer geht am Samstag als 30. Läufer auf die Piste. Insgesamt stehen 64 Athleten aus 15 Nationen beim Abfahrts-Klassiker am Start.

