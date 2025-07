SC Meran wird Italienmeister im Kanuslalom-Teamlauf der Damen

Von: fra

Ivrea – Großer Erfolg für den SC Meran-Raika/Torggler bei den Kanuslalom-Italienmeisterschaften in Ivrea. Im K1-Team der Damen sicherten sich Carolin Schaller, Annika Zoe Senoner und Sara Furlan souverän den nationalen Meistertitel. Auf dem technisch anspruchsvollen Kurs setzte sich das Trio gegen die Konkurrenz aus Valstagna und Ivrea durch und durfte sich über Gold freuen.

Auch in den Einzelrennen konnten sich die Meraner Athletinnen gut behaupten: Schaller wurde Fünfte und verpasste das Podest nur aufgrund eines kleinen Fahrfehlers. „In meinem Einzel habe ich mein Ziel geschafft. Leider hat ein kleiner Fahrfehler die Medaille gekostet. Trotzdem bin ich glücklich zu sehen, dass ich immer näher an die anderen Mädels komme, die hier in Ivrea täglich trainieren“, so die 27-Jährige. „In der Mannschaft haben wir einen super Lauf geschafft. Schön, dass es sich am Ende auch ausgezahlt hat.“ Senoner belegte im K1-Rennen Rang zehn, Furlan wurde Elfte.

Bei den Herren überzeugte Lars Aaron Senoner mit zwei Finalteilnahmen: Im C1 belegte er den siebten Platz, im K1 wurde er Neunter. „Ich habe mich heute sehr gefreut, auch wieder ein Kajakrennen zu bestreiten und bin selbst überrascht, in allen vier Läufen schnell und fast fehlerfrei geblieben zu sein“, so Senoner. „Für die anstehende EM in zwei Wochen gibt mir das nun besonderen Auftrieb.“

Trainer Stefan Senoner zeigte sich mit der Leistung seines Teams zufrieden: „Es freut mich zu sehen, dass Valentin Luther als Trainer dem Nachwuchs bestmögliche Inputs gegeben hat und unsere Athleten so tolle Erfolge erzielen konnten. Auf diesem schwierig gesetzten Kurs kamen die Meraner insgesamt sehr gut zurecht.“