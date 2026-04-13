Schenk siegt, Moar erzielt Achtungserfolg

Von: mk

Pero – Eine Delegation von 13 qualifizierten Südtiroler Athletinnen und Athleten, angeführt vom Aushängeschild Filip Schenk, stellte sich am Wochenende beim ersten Italiencup der Saison in Pero der nationalen Konkurrenz. Schenk gewann Gold, Matilda Liú Moar erreichte Rang sechs.

Am Wochenende fand in der Kletterhalle Urban Wall – Climbing District in Pero der erste Italiencup Lead der laufenden Saison statt. Nächste Station ist am 2. Und 3. Mai Varese.

In der Qualifikation am Samstag gelang bei den Herren neben Filip Schenk auch Fritz Engele der Sprung ins Halbfinale. Bei den Damen qualifizierten sich Matilda Liù Moar, Bettina Dorfmann, Miriam Peer sowie Julia Gurschler für die nächste Runde.

Der Sonntagvormittag stand ganz im Zeichen der Halbfinals, bei denen sich jeweils nur die besten acht Athletinnen und Athleten für das Finale qualifizierten. Aus Südtiroler Sicht gelang dieses Kunststück Filip Schenk, der das Halbfinale der Herren souverän für sich entschied, sowie Matilda Liù Moar, die sich bei den Damen mit einem starken vierten Platz fürs Finale qualifizierte.

Im Finale am Nachmittag spielte Filip Schenk seine ganze Routine und Wettkampferfahrung aus und sicherte sich den Sieg beim ersten Italiencup der Saison in überzeugender Manier. Hinter ihm belegten Riccardo Vicentini (Fiamme Gialle) und Giorgio Tomatis (Esercito) die Plätze zwei und drei.

Bei den Damen war erneut Laura Rogora (Fiamme Oro) eine Klasse für sich und gewann klar vor Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro) und Valentina Arnoldi (Ragni di Lecco).

Beste Südtiroler Athletin war Matilda Liù Moar, die den Wettkampf auf dem sechsten Rang beendete.