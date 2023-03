Schneider und Tomasi Zweite bei Mehrkampf-Italienmeisterschaft

Padua – Die beiden Nachwuchstalente Alexa Schneider und Daniele Tomasi haben am Wochenende bei der Mehrkampf-Hallenitalienmeisterschaft in Padua den ausgezeichneten zweiten Platz im U18-Fünfkampf geholt.

Die Athletin des SSV Bruneck schaffte es bei ihrem ersten U18-Hallenfünfkampf mit 3.520 Punkten gleich aufs Podium. Schneider, die von Christian Neunhäuserer trainiert wird, stellte in allen fünf Disziplinen neue Bestmarken auf. Am Ende musste sich die Pustererin nur Ginevra Drovandi (3.611) aus Empoli geschlagen geben, Dritte wurde Lisa Maria Caramello mit 3.463 Punkten.

Eine sehr gute Leistung zeigte auch der 17-jährige Bozner Daniele Tomasi vom CSS Leonardo da Vinci. Der talentierte Fünfkämpfer schrammte im Vorjahr als Vierter knapp am Podest vorbei, jetzt kürte er sich zum Vize-Italienmeister. Tomasi brachte es auf 3.610 Zähler, den Sieg schnappte sich Matteo Zattra (3.628) aus Vicenza. Tomasi glänzte besonders im abschließenden 1000-m-Lauf, welchen er in 2:41.08 Minuten mit mehr als sechs Sekunden Vorsprung auf den Zweiten gewann. Auch über 60 m Hürden sowie im Weitsprung erzielte der Bozner neue Bestmarken. Klubkollege Kevin Lubello belegte Platz 15.

Auch die beiden Pircher-Geschwister Linda Maria und David waren in Padua am Start. Im U23-Fünfkampf der Damen fiel die Burgstallerin im 800-Meter-Lauf von Platz zwei auf Rang vier zurück. Pircher brachte es auf 3.521 Punkte, zu Bronze von Giulia Riccardi fehlten 123 Zähler. Bruder David hingegen wurde im U23-Siebenkampf mit guten 4.470 Punkten Siebter, er erzielte Bestleistungen in allen drei Läufen.