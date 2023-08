Schubert holt WM-Gold in Kombination und Olympia-Ticket

Jakob Schubert hat sich bei der Kletter-WM in Bern zum Doppel-Weltmeister gekrönt. Der 32-jährige Tiroler gewann am Samstag nach dem Vorstieg-Titel in überlegener Manier auch in der Kombination und sicherte sich damit das Ticket für Olympia 2024 in Paris. Schubert triumphierte mit 183,6 Punkten vor dem US-Amerikaner Colin Duffy (160,7) und dem Japaner Tomoa Narasaki (156,7). Für den Olympia-Dritten von Tokio und Kombi-Weltmeister 2018 war es das insgesamt sechste WM-Gold.

“Es ist unglaublich, wie die WM insgesamt aufgegangen ist und ich jetzt einen zweiten WM-Titel feiern kann”, war Schubert überglücklich. “Ich habe das alles noch immer nicht ganz realisiert.” Im Bouldern glänzte er mit vier Tops und 99,6 Punkten und lag zur Halbzeit damit nur 0,1 Zähler hinter Narasaki auf dem zweiten Platz. In seiner Paradedisziplin Vorstieg war der rot-weiß-rote Hoffnungsträger mit 84 Punkten nicht zu schlagen. “Es war mental schwierig. Ich habe gewusst, dass ich nicht angreife, sondern verteidige”, erklärte Schubert.

Er habe trotzdem versucht, die Ausgangsposition auszublenden, trotzdem “All-in” zu gehen und “volles Risiko” zu klettern. “Im Endeffekt wollte ich nicht nur das Olympia-Ticket, sondern auch den Titel. Ich bin froh, dass ich über den ganzen Bewerb die Nerven so unter Kontrolle gehabt habe”, sagte Schubert. Das japanische Supertalent Sorato Anraku (149,1) musste sich mit dem undankbaren vierten Platz begnügen, der 16-Jährige verfehlte damit auch die Olympia-Qualifikation der besten Drei.

Schubert hat das Ticket nach Frankreich unterdessen in der Tasche. “Es gibt schon noch einige Chancen, um das Ticket zu holen. Aber es macht mein Leben viel einfacher. Ich kann mich das restliche Jahr erholen und dann die ganze Saisonplanung auf Olympia auslegen. Da bin ich schon extrem froh darüber”, war der Doppel-Weltmeister zum Abschluss der WM in der Schweiz erleichtert.

Schubert, einer erfolgreichsten Sportkletterer der Geschichte, hat neben den vier WM-Titeln im Vorstieg nun auch zwei Kombinations-Goldene gesammelt. Dazu kommen viermal Silber und einmal Bronze. Komplettiert wird die Sammlung von Olympia-Bronze 2021 in Tokio sowie EM-Gold in der Kombination 2022. Schubert hat insgesamt elf WM-Medaillen in seiner Vita stehen. “Ich bin schon stolz darauf, dass ich zuhause schon so viele WM-Medaillen hängen habe”, betonte Schubert.

In der stimmungsvollen Eishockey-Arena in Bern kletterte Schubert in der Vorstieg-Entscheidung der Top Acht bereits mit Startnummer vier. Nach einer starken Leistung musste der Lead-Weltmeister noch einige Minuten zittern, seine direkten Konkurrenten fielen aber allesamt deutlich früher von der Wand. “Ich habe gemerkt, dass es eine gute Vorstieg-Performance von mir war. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich das Ende ein bisschen besser hätte klettern können”, sah Schubert trotzdem noch Luft nach oben.

Bereits am Freitag hatte sich Jessica Pilz bei den Frauen mit Silber in der Kombination und dem Olympia-Ticket für kommendes Jahr belohnt.