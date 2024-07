Schwacher Tag für Österreichs Segler vor Marseille

Von: apa

Österreichs Segler haben am Dienstag bei den olympischen Bewerben vor Marseille empfindliche Rückschläge einstecken müssen. Benjamin Bildstein/David Hussl verloren in der 49er-Klasse weiter an Boden, nach den Tagesplätzen 17, 19 und sechs fiel das Duo mit 81 Punkten von Gesamtrang elf auf 14 zurück. Noch schlimmer erwischte es Windsurferin Lorena Abicht. In der iQFoil-Klasse kassierte die 30-Jährige in den fünf Rennen eine Disqualifikation und kam einmal nicht ins Ziel.

Abicht, die in den drei weiteren Rennen zweimal 22. und einmal 23. im 24er-Feld wurde, rutschte mit 120 Punkten ans Ende des Gesamtklassements. “Ich konnte heute mit dem hohen Level der anderen Mädels nicht mithalten. Bei diesen vielen Winddrehern und starken Böen war es für mich als ‘Halbrookie’ enorm schwierig. Dazu sind mir auch ein paar strategische Fehler passiert und auch die Starts waren nicht am Punkt – darüber ärgere ich mich riesig”, lautete ihr Fazit. In Führung liegt weiterhin die Britin Emma Wilson (8), die drei Rennsiege ersegelte.

Bildstein ärgerte sich über das schlechte Abschneiden bei stärkerem Wind in den ersten zwei Wettfahrten des Tages. “Wir haben einfach wieder das Problem gehabt, dass wir nicht gut gestartet sind. Da sind wir einfach einen Tick zu verhalten”, sagte der Steuermann. “Es ist frustrierend, wenn man so lange auf diese Olympia-Regatta hinarbeitet und dann entgleitet sie einem innerhalb von gefühlt wenigen Millisekunden.”

Bildstein/Hussl fehlen auf das Medal Race der besten zehn Boote derzeit 13 Punkte, diese sind in den drei Rennen am Mittwoch aufholbar. “Wir brauchen morgen gute Starts, dann ist viel möglich. Wir werden versuchen, den Druck rauszunehmen und unsere Entscheidungen am Start klar und entschlossen durchzuziehen”, erklärte Vorschoter Hussl. Und Bildstein fügte an: “Auch wenn wir nicht als Favoriten hierhergekommen sind, wissen wir einfach, dass wir gute Segler sind und es wäre schön, wenn wir das noch zeigen könnten.”

Die spanischen WM-Dritten Diego Botin/Paul Trittel (35 Zähler) haben sich unterdessen in der 49er-Klasse an die Spitze gesetzt vor den Iren Robert Dickson/Sean Waddilove (46).