Schweden-Bombe segelt Richtung Pustertal

Bruneck – Beim HC Pustertal verlief der heurige Sommer aufregend genug. Der Bau der neuen Arena, die Aufnahme in die „Bet-at-Home ICE Hockey League“ und die Erstellung des Kaders wurde von vielen Interessierten verfolgt. Nach Definition des sportlichen Stabs konnte nach und nach mit der Besetzung der Kaderpositionen begonnen werden. Mit Anfang August fehlen dem HCP noch einige Schlüsselpositionen im Angriff, eine davon dürfte nun entsprechend den Erwartungen sehr stark besetzt worden sein.

Der neue Stürmer heißt Johan Harju (35 Jahre). Der Schwede kommt mit einem eindrucksvollen Curriculum im Gepäck nach Bruneck, weist NHL-, KHL- und Länderspieleinsätze für sein Heimatland auf. Aber der Reihe nach.

Mit gerade einmal 23 Jahren spielte Harju bereits eine starke Rolle bei Lulea, erzielte 31 Tore in der damaligen „ElitSerien“ und wurde 2009 mit der Einberufung zur Nationalmannschaft belohnt. Insgesamt stehen bis heute fast 150 Auftritte mit den „Tre Kronor“ (Junioren-, A-Länderspiele und 2 Weltmeisterschaften) zu Buche. Über den Draft 2007 (Tampa Bay) und die KHL (Dynamo Moskau) führte ihn der Weg 2010 doch noch in die NHL. In der Saison 2010/11 spielte der Linksschütze seine einzige Übersee-Saison mit 69 AHL- (54 Punkte) und 10 NHL-Einsätzen (ein Tor, zwei Zuspiele). In den letzten zehn Jahren ging es mit zwei Ausnahmen in Schweden weiter für Harju: Jokerit Helsinki (KHL, 2014/15) und Pardubice (CZE, 2019/20). Bei Lulea in der inzwischen in „SHL“ umbenannte erste Liga in Schweden bekleidete Harju das Amt des Kapitäns, sowie „Vize“, in der Corona-Saison skorte er bei MoDo in der Allsvenskan 32 Punkte in 34 Matches.

Den riesigen Erfahrungsschatz runden Einsätze in der Champions Hockey League und Spengler Cup (mit Jokerit) ab. Harju wird als echter Powerstürmer mit knallhartem Schuss beschrieben. 190 cm x 95 kg – diese Gardemaße wirft Harju in das Geschehen. Typisch Nordeuropäisch ist er aber auch am Puck stark und verbindet Kraft und Technik perfekt. Für den HC Pustertal ist diese Neuverpflichtung – zumindest auf dem Papier – ein echter Kracher.

Der sportliche Leiter Patrick Bona sagt: „Leadership, Skorerqualität und körperliche Präsenz, all das erhoffen wir uns von Johan Harju. Wir wollen bei den letzten Verpflichtungen nichts dem Zufall überlassen und weiterhin genau analysieren, wer unsere Mannschaft weiter bringt. Bei Johan haben wir alle ein gutes Gefühl.“

Johan Harju erhält die Rückennummer zehn und erklärt: „Neue Liga, neues Stadion, es wird eine aufregende Saison. Ich denke wir können durchaus für Überraschungen sorgen.“

Die HCP-Fans dürfen sich derweil ein Datum rot im Kalender anstreichen: Am Donnerstag bittet Luciano Basile zum ersten Eistraining im alten Rienzstadion. Ab 17.30 Uhr (und in der Folge immer vormittags) schwitzen die Wölfe unter der Anleitung des Duos Basile/Hocevar. Die meisten bisher verpflichteten Spieler sind bereits auf dem Eis zu sehen, der HCP ist derweil noch auf der Suche nach weiteren Schlüsselspielern im Angriff.