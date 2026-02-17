Aktuelle Seite: Home > Sport > Schweiz, Deutschland, Tschechien im Eishockey-Viertelfinale
Tschechien gegen Dänemark war eine enge Angelegenheit

Schweiz, Deutschland, Tschechien im Eishockey-Viertelfinale

Dienstag, 17. Februar 2026 | 19:37 Uhr
Tschechien gegen Dänemark war eine enge Angelegenheit
APA/APA/AFP/ALEXANDER NEMENOV
Schriftgröße

Von: APA/dpa/sda

Die Schweiz, Deutschland und Tschechien sind bei den Olympischen Spielen in Mailand ins Viertelfinale des Eishockey-Turniers der Männer eingezogen. Die Eidgenossen gewannen am Dienstag das Play-off-Spiel gegen Italien 3:0 und treffen am Mittwoch im Viertelfinale auf Titelverteidiger Finnland. Das DEB-Team setzte sich gegen Frankreich 5:1 durch und kämpft nun gegen die Slowakei um den Einzug ins Halbfinale. Für die gegen Dänemark 3:2 siegreichen Tschechen geht es gegen Kanada.

Die Schweizer gingen gegen den Olympia-Gastgeber durch Philipp Kurashev (2.) und Roman Josi (11./PP) schnell 2:0 in Führung. Nico Hischier fixierte in der 46. Minute den Endstand. Beim Sieg von Tschechien wiederum gab es alle Tore im Mitteldrittel zu sehen. Martin Necas brachte den Favoriten in Front (26.), die restlichen Treffer fielen binnen gut acht Minuten. Alexander True glich aus (30.), ehe David Kampf (31.) und Roman Cervenka (32.) mit einem Doppelschlag auf 3:2 stellten. Nach dem durch Nick Olesen erzielten Anschlusstreffer (38.) blieb die Partie bis zur Schlusssirene spannend.

Für das mit sieben NHL-Stars außergewöhnlich gut besetzte deutsche Team schossen Kapitän Leon Draisaitl (4./PP), Frederik Tiffels (11.), JJ Peterka (19.), Joshua Samanski (48./PP) und Nico Sturm (60./EN) die Tore. Vor der Pflichtaufgabe in der ersten K.o.-Runde war es zu einer teaminternen Aussprache gekommen. Die beiden Niederlagen gegen Lettland (3:4) und die USA (1:5) hatten zu großer Unzufriedenheit in der Olympia-Auswahl geführt, die als das auf dem Papier beste deutsche Eishockey-Team jemals gilt.

