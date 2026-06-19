Aktuelle Seite: Home > Sport > Schweizer Lehmann macht als FIS-Generalsekretär weiter
Urs Lehmann bleibt ein FIS-Funktionär

Schweizer Lehmann macht als FIS-Generalsekretär weiter

Freitag, 19. Juni 2026 | 16:33 Uhr
Urs Lehmann bleibt ein FIS-Funktionär
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: apa

Nach seinem Rückzug als Geschäftsführer des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes FIS kehrt Urs Lehmann als interimistischer FIS-Generalsekretär zurück. Der Schweizer Lehmann, der wenige Tage vor Johan Eliaschs Abwahl als FIS-Präsident von dem Posten des FIS-CEOs zurückgetreten war, soll das Amt des Generalsekretärs als Nachfolger von Michel Vion bis zum März 2027 führen. Das erklärte die FIS, deren Präsident nun der Liechtensteiner Alexander Ospelt ist, am Freitag.

Vion hatte beim FIS-Kongress in Belgrad Mitte Juni seinen Rücktritt angekündigt. Die nun vereinbarte Regelung mit dem früheren Schweizer Ski-Präsidenten Lehmann entspreche der neunmonatigen Kündigungsfrist seines bestehenden Arbeitsvertrags. Darüber hinaus will der Verband nun eine Arbeitsgruppe einsetzen, um die künftige Struktur der Führungsspitze und mögliche notwendige Satzungsänderungen zu überprüfen. Eine separate Arbeitsgruppe soll die finanzielle Situation des Verbandes unter die Lupe nehmen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Zahl der Touristen steigt im Mai
Kommentare
48
Zahl der Touristen steigt im Mai
Benzin und Diesel in Südtirol wieder unter zwei Euro
Kommentare
47
Benzin und Diesel in Südtirol wieder unter zwei Euro
Verkehrsproblem am Gardasee: Jetzt wird die Reißleine gezogen
Kommentare
34
Verkehrsproblem am Gardasee: Jetzt wird die Reißleine gezogen
Mehr Kontrollen gegen Falschparker: Scooterfahrer in Bozen verärgert
Kommentare
31
Mehr Kontrollen gegen Falschparker: Scooterfahrer in Bozen verärgert
Vinschger Bahn wird schrittweise elektrisch – ab Sonntag
Kommentare
28
Vinschger Bahn wird schrittweise elektrisch – ab Sonntag
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 