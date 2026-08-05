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Lara Gut-Behrami hört auf

Schweizer Olympiasiegerin Gut-Behrami beendet Karriere

Mittwoch, 05. August 2026 | 20:02 Uhr
Lara Gut-Behrami hört auf
APA/APA/EXPA/JOHANN GRODER/EXPA/JOHANN GRODER
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Von: importer

Alpinskistar Lara Gut-Behrami beendet ihre eindrucksvolle Karriere. Die 35-jährige Schweizerin verkündete diesen Schritt am Mittwoch in einer Videonachricht. Der Rücktritt erfolge mit sofortiger Wirkung. “Ich hatte das Glück und die Ehre, eine sehr lange Karriere erleben zu dürfen, meine Träume und Wünsche durch mein Skifahren zum Ausdruck bringen zu können und diese Reise an der Seite außergewöhnlicher Menschen zu erleben”, bilanzierte die Olympiasiegerin von 2022.

Gut-Behrami hatte den vergangenen Winter als Abschiedssaison angekündigt, sich dann aber im November 2025 bei einem Trainingssturz in Copper Mountain eine schwere Knieverletzung (Kreuzband-, Innenband- und Meniskusriss) zugezogen. Dadurch verpasste sie die Olympischen Spiele in Italien. Eine Rückkehr hatte Gut-Behrami zunächst offengelassen.

“Nicht mehr um jeden Preis”

Daraus wird nun nichts mehr. Sie freue sich, dass sie trotz fast 20 Jahren Spitzensport keine chronischen Schmerzen habe. Und das solle so bleiben. “Auch deshalb habe ich das Gefühl, dass der richtige Zeitpunkt gekommen ist – der Moment, in dem ich nicht mehr um jeden Preis darauf bestehen muss, meine Grenzen zu erreichen und zu überschreiten”, sagte die Gewinnerin von 48 Weltcuprennen – 13 davon in der Abfahrt, 24 im Super-G, zehn im Riesentorlauf und einen in der Kombination.

Zahlreiche Titel und Rennsiege

Gut-Behrami hat in ihrer Karriere zahlreiche Titel gewonnen. 2022 holte sie in Peking Olympia-Gold im Super-G. Im Jahr davor hatte sich die Tessinerin zur Doppelweltmeisterin in Cortina d’Ampezzo (Super-G, RTL) gekürt. Hinzu kommen sieben weitere WM- und zwei olympische Bronze-Medaillen. Ihr Weltcup-Debüt gab Gut-Behrami am 28. Dezember 2007 im Alter von 16 Jahren im Riesentorlauf in Lienz, damals verpasste sie die Qualifikation für den zweiten Lauf. Nur fünf Wochen später gelang in St. Moritz mit Rang drei in der Abfahrt, als sie mit nur einem Ski ins Ziel kam, der erste Stockerlplatz im Weltcup. 100 weitere sollten folgen.

Nur Vreni Schneider hat bei den Schweizer Alpinfrauen mit 55 Siegen mehr Weltcuprennen gewonnen als Gut-Behrami. Das Ausnahmetalent sicherte sich den Gesamtweltcup zweimal (2015/16 und 2023/24), hinzu kommen sieben kleine Kristallkugeln. Die Super-G-Wertung entschied die Eidgenössin gleich sechsmal für sich – so oft wie sonst niemand. Die RTL-Kugel holte sich Gut-Behrami 2023/24.

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