Schweizer Topfunktionär Urs Lehmann wird CEO der FIS

Von: apa

Der Schweizer Urs Lehmann hört als Verbandspräsident des Schweizer Skiverbandes auf und wird CEO des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes FIS. Der 55-Jährige tritt seinen neuen Posten beim Weltverband unter FIS-Boss Johan Eliasch bereits Ende September an. Beim ÖSV wurde der Vorgang “mit Verwunderung” registriert.

Lehmanns künftige Aufgaben würden wohl dem eines FIS-Generalsekretärs entsprechen, sagte ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer zur APA. “Die Rolle eines CEOs ist in der FIS-Satzung nicht definiert. Diese Entscheidung wird jedenfalls gegenüber dem FIS-Vorstand aufzuklären sein.”

Prinzipiell habe Lehmann in der Schweiz gute Arbeit geleistet, so Scherer. “Urs hat gezeigt, dass er es kann. Er wird wie alle an Leistung gemessen werden. Wenn man seine Führungsmannschaft so verstärkt, erwartet sich der ÖSV auch substanzielle Mehrerträge und eine bessere Gesamtperformance in der Organisation.” Man werde die finanzielle Entwicklung der FIS in den kommenden drei Jahren genau beobachten, so Scherer.

Lehmann will “Brückenbauer” sein

Lehmann war 19 Jahre bei den Eidgenossen im Präsidium und prägte die zuletzt erfolgreiche Ära rund um Weltcup-Dominator Marco Odermatt. Er besitzt insbesondere im Alpin-Bereich ein hohes Standing und will einer Aussendung zufolge “ein Brückenbauer” sein. “Nachdem sich die Zusammenarbeit mit dem FIS-Präsidenten Johan Eliasch in den vergangenen Monaten sehr positiv entwickelt hat, wollen wir die FIS nun mit vereinten Kräften in die Zukunft führen – zusammen mit dem Generalsekretär Michel Vion, dem gesamten FIS-Team und den Mitgliedsverbänden”, sagte Lehmann.

Eliasch und Vion sagten in einer Mitteilung: “Wir freuen uns sehr, dass Urs zur FIS stoßen wird. Die Verstärkung unseres Führungsteams durch Urs ist ein wichtiger Schritt, um sicherzustellen, dass wir bestmöglich aufgestellt sind, um die großen Herausforderungen der kommenden Jahre zu meistern.”