Aktuelle Seite: Home > Sport > Segel-Olympiasieger Bontus bei WM als Vierter ins Medal Race
Bontus kämpft bei WM um Medaille

Segel-Olympiasieger Bontus bei WM als Vierter ins Medal Race

Mittwoch, 13. Mai 2026 | 21:32 Uhr
Bontus kämpft bei WM um Medaille
APA/APA/ÖSV/DOMINIK MATESA
Schriftgröße

Von: apa

Valentin Bontus hat bei der Formula-Kite-Weltmeisterschaft vor Viana do Castelo den Einzug in die Goldflotte der besten 25 Athleten geschafft. Der Olympiasieger steigerte sich in den sechs Rennen am Mittwoch kontinuierlich (6/6/5/4/3/3) und qualifizierte sich als Vierter souverän. Auf den drittplatzierten Italiener Riccardo Pianosi fehlen dem Niederösterreicher aktuell acht Punkte. Keanu Prettner/Jakob Flachberger verteidigten bei der 49er-WM vor Quiberon ihre Gesamtführung.

Bontus sprach von einem “definitiv schwierigen Tag, weil es vom Wind her einfach viele schwierige Situationen gab. Ich habe dann aber von Rennen zu Rennen besser hineingefunden und am Ende solide abliefern können.” Österreichs Sportler des Jahres 2024 setzt die WM am Donnerstag mit vier Goldflottenrennen fort. Die Medaillenentscheidung fällt am Samstag.

Prettner/Flachberger verteidigten am Mittwoch mit den Rängen acht und vier Gesamtplatz eins, ihr Vorsprung im Gesamtklassement beträgt nach fünf Rennen einen Punkt. Am Donnerstag sind vier weitere Rennen geplant, die Top 25 sind in der Goldflotte dabei. In der Nacra-17-Klasse kam wegen Sturmböen keine Wettfahrt zustande, Laura Farese/Matthäus Zöchling liegen weiterhin auf dem elften Platz.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Kommentare
103
Stauder schlägt Alarm nach Boykottaufruf israelischer Produkte
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Kommentare
51
Brutale Jugendliche prahlen mit Gewalt
Handelskammern begehren gegen Brenner-Blockade auf
Kommentare
38
Handelskammern begehren gegen Brenner-Blockade auf
Heller-Projekt: Baumpflanzung markiert Auftakt für Hofburggarten
Kommentare
20
Heller-Projekt: Baumpflanzung markiert Auftakt für Hofburggarten
André Heller setzt ersten Spatenstich für “botanisches Gedicht” in Brixen
19
André Heller setzt ersten Spatenstich für “botanisches Gedicht” in Brixen
Anzeigen
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Aktiver und nachhaltiger Tourismus:
Funactive Tours auf der ITB in Berlin ausgezeichnet
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 