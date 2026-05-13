Segel-Olympiasieger Bontus bei WM als Vierter ins Medal Race

Von: apa

Valentin Bontus hat bei der Formula-Kite-Weltmeisterschaft vor Viana do Castelo den Einzug in die Goldflotte der besten 25 Athleten geschafft. Der Olympiasieger steigerte sich in den sechs Rennen am Mittwoch kontinuierlich (6/6/5/4/3/3) und qualifizierte sich als Vierter souverän. Auf den drittplatzierten Italiener Riccardo Pianosi fehlen dem Niederösterreicher aktuell acht Punkte. Keanu Prettner/Jakob Flachberger verteidigten bei der 49er-WM vor Quiberon ihre Gesamtführung.

Bontus sprach von einem “definitiv schwierigen Tag, weil es vom Wind her einfach viele schwierige Situationen gab. Ich habe dann aber von Rennen zu Rennen besser hineingefunden und am Ende solide abliefern können.” Österreichs Sportler des Jahres 2024 setzt die WM am Donnerstag mit vier Goldflottenrennen fort. Die Medaillenentscheidung fällt am Samstag.

Prettner/Flachberger verteidigten am Mittwoch mit den Rängen acht und vier Gesamtplatz eins, ihr Vorsprung im Gesamtklassement beträgt nach fünf Rennen einen Punkt. Am Donnerstag sind vier weitere Rennen geplant, die Top 25 sind in der Goldflotte dabei. In der Nacra-17-Klasse kam wegen Sturmböen keine Wettfahrt zustande, Laura Farese/Matthäus Zöchling liegen weiterhin auf dem elften Platz.