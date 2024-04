Seglerin Abicht holt Olympia-Quotenplatz in iQFoil-Klasse

Lorena Abicht hat bei der Restplatz-Regatta für die olympischen Segelbewerbe vor Hyeres einen Quotenplatz für die Sommerspiele in Paris ergattert. Die 29-Jährige beendete den Schlusstag am Mittwoch in der iQFoil-Klasse zwar auf dem 18. Rang, dieser reichte für die Athletin vom Union Yacht Club Neusiedlersee aber für ein Olympia-Ticket. Abicht war bereits im 49erFX bei Sommerspielen, jetzt gelang es auch solo.

“Als ich vor zweieinhalb Jahren den Umstieg aus dem 49erFX in die Windsurfklasse gewagt habe, war ein Olympia-Quotenplatz mein großer Traum. Dass ich jetzt so nah an meinem Traum dran bin, ist eine große Erleichterung. Ich bin unendlich glücklich”, sagte Abicht, die nun auf die Entscheidung des ÖOC warten muss, ob sie in Frankreich dabei sein darf. “Ich hoffe, dass ich die Chance bekomme, als erste Österreicherin in einem olympischen Windsurfbewerb an den Start gehen zu können.”

Abicht erreichte den Quotenplatz über den Status Österreichs als “Developing Nation”, für die zwei zusätzliche Plätze vergeben wurden. Als diese gelten Länder, die sich bei den vergangenen beiden Sommerspielen im Windsurfen nicht qualifiziert haben. Im 470er, 49er, Nacra 17 und Formula Kite der Männer hatte Österreich bereits Quotenplätze für die olympischen Segelbewerbe vor Marseille erobert.