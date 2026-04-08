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Grillitsch ließ sich zurecht feiern

Sehenswertes Grillitsch-Tor bei Europa-League-1:1 von Braga

Mittwoch, 08. April 2026 | 22:02 Uhr
Grillitsch ließ sich zurecht feiern
APA/APA/AFP/MIGUEL RIOPA
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Von: apa

Florian Grillitsch hat in der Fußball-Europa-League im zweiten Spiel in Folge getroffen. Der ÖFB-Teamspieler brachte Sporting Braga beim Heim-1:1 gegen Betis Sevilla am Mittwoch im Viertelfinal-Hinspiel mit einem sehenswerten Treffer mit der Ferse aus kurzer Distanz ins kurze Eck nach einem flach zur Mitte gebrachten Eckball in der 5. Minute in Führung. Beim 4:0 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Ferencvaros Budapest war der 30-Jährige zuletzt auch Torschütze gewesen.

Das Rückspiel in Sevilla folgt am 16. April. Die Spanier haben dank einem Elfmetertor von Cucho Hernandez (61.) und aufgrund des Heimvorteils die leicht bessere Ausgangslage. Grillitsch wäre beinahe ein Doppelpack geglückt, in der 56. Minute scheiterte er mit einem Abschluss aber an Tormann Pau Lopez. In der 84. Minute wurde er nach einer starken Vorstellung ausgetauscht. “Wir waren in der ersten Hälfte besser, hätten da mehr aus unserem Ballbesitz machen müssen. Die zweite Hälfte war nicht einfach, mit vielen Kontern und einem schnellen Stürmer bei Betis. Wir sind nicht ganz zufrieden, aber nächste Woche stehen weitere 90 Minuten an”, resümierte Grillitsch.

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