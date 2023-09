Sensationell: Wölfe sind nach vier Spielen Tabellenführer

Linz/Bruneck – Nach dem gelungenen Saisonauftakt mit drei Siegen muss der HCP zum schwierigen Auswärtsspiel nach Linz reisen. Die Black Wings waren das Überraschungsteam der Vorsaison und haben sich im Sommer gezielt verstärkt. Coach Valtonen kann wieder auf Catenacci zurückgreifen und gibt im Tor Smith das Vertrauen.

Die Anfangsphase gehört den Hausherren, die in der 3. Minute mit Feldner erstmals gefährlich werden. Wenig später muss Romig wegen Haltens auf die Strafbank; nach zu vielen Spielern auf dem Eis wird aus dem Powerplay für 50 Sekunden sogar eine doppelte Überzahl, doch die Wölfe sind im Abschluss zu harmlos und können Tirronen nicht bezwingen. Selbst überstehen sie eine Unterzahl (Petan konnte den durchgebrochenen Knott nur regelwidrig stoppen) souverän. Etwas brenzliger wird es in einem weiteren Penaltykilling (Atwal hats mit der Härte übertrieben), doch Smith kann die Abschlüsse von Collins und von Feldner entschärfen; im Break hat Andergassen sogar eine gute Möglichkeit auf einen Shorthander. 0:0 nach 20 Minuten.

Das zweite Drittel gestaltet sich dann deutlich lebhafter. Nach 22 Minuten gehen die Wölfe in Führung: Morley bedient Schofield zentral im Slot und die Nummer 23 erzielt mit einem platzierten Schuss das 0:1. Lange hält der Vorsprung jedoch nicht. In der 26. Minute setzt der überragende Knott mit einem Querpass MacKenzie in Szene, der mit einem Onetimer zum 1:1 trifft. Auf HCP-Seite hat Akeson die Riesenchance auf die neuerliche Führung, doch er scheitert im Konter alleine vor Tirronen (Kreuzecklatte; 30. Min.). Nach 2+2 gegen Schofield (hoher Stock) verteidigen die Wölfe 4 Minuten lang grandios, in einem weiteren Unterzahlspiel (Kasastul) hat Andergassen wieder die Konterchance, kann aber alleine vor dem Linz-Goalie nicht verwerten. 20 Sekunden vor Drittelende ist es dann so weit: nach einem zu weiten Aufrücken der Black Wings wird Sill im Break von Frycklund auf die Reise geschickt und die Nummer 24 verwertet schön zum 1:2. Mit dem ersten ICE-Treffer für den 35-Jährigen endet auch der zweite Abschnitt.

Im Schlussabschnitt kontrollieren die Wölfe das Spiel und lassen wenig zu. Eine große Chance vergibt Lebler, der den Puck nicht im leeren Kasten unterbringt (45.). In derselben Szene bleibt Gaffal verletzt am Eis liegen und muss auf der Trage abtransportiert werden – alles Gute an die Nummer 66 der Black Wings! In der 50. Minute prüft Feldner den starken Smith; wenig später erhöhen die Wölfe auf 1:3. Atwal bringt einen Schlenzer von der blauen Linie aufs Tor, und Andergassen fälscht sie noch entscheidend ab (52. Min.). Gegen Ende wird es noch einmal spannend, auch weil die Wölfe gleich zwei Mal in Unterzahl müssen (Stanton und Messner). Aber das Penaltykilling ist erneut exzellent, und in der Schlussminute trifft der Ex-Linzer Schofield zum 1:4 ins empty net.

Weiter geht es bereits übermorgen, Dienstag, wenn um 19:45 Uhr Rekordmeister KAC in Bruneck zu Gast sein wird. Die Klagenfurter haben heute Fehervar 7:3 besiegt und sind ein gewohnt starker und attraktiver Gegner.