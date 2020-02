Seppi beim ATP-Challenger von Dallas

Dallas – Nach seinem überraschenden Zweitrunden-Aus am Mittwoch in Newport Beach ist Andreas Seppi nächste Woche beim ATP-Challenger in Dallas gemeldet. Der 35-jährige Kalterer hat in Runde 1 ein Freilos.

Wie bereits in Newport Beach zählt Seppi auch in Dallas zu den Favoriten. Der Überetscher, der ab Montag auf Platz 95 im ATP-Ranking aufscheint, ist in Texas hinter Gastgeber Frances Tiafoe (ATP 50) als Nummer zwei gesetzt. Nur der US-Amerikaner, Seppi und Dominik Köpfer aus Deutschland sind beim mit 108.320 Dollar Preisgeld dotierten Turnier in Dallas als Top-100-Spieler gemeldet.

Seppi hat gleich wie vorige Woche zum Auftakt ein Freilos. In der zweiten Runde trifft der „Azzurro“ frühestens am Dienstag entweder auf den Österreicher Jurij Rodionov (ATP 331) oder auf Roberto Cid Subervi (ATP 218) aus der Dominikanischen Republik. Seppi nimmt zum zweiten Mal am Challenger vom Dallas teil. Vor acht Jahren musste er sich in Runde eins dem Deutschen Tommy Haas in zwei Sätzen geschlagen geben. Für einen eventuellen Turniersieg würde Seppi 100 ATP-Punkte kassieren.