Seppi in Eastbourne als Lucky Loser im Hauptfeld

Eastbourne – Eigentlich ist Andreas Seppi beim ATP-250-Turnier von Eastbourne am Sonntagnachmittag in der Qualifikation ausgeschieden, aber jetzt ist der 37-jährige Kalterer trotzdem noch als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutscht. Am morgigen Montag bekommt es der „Azzurro“ zum Auftakt mit dem Japaner Yoshihito Nishioka (ATP 56) zu tun.

Heute stand Seppi in Eastbourne gleich zwei Mal im Einsatz. Nachdem sein Erstrundenmatch gestern Abend gegen Christian Harrison (ATP 286) beim Stande von 3:2 wegen des Regens abgebrochen wurde, konnte heute Mittag problemlos weitergespielt werden. Seppi machte gegen den US-Amerikaner kurzen Prozess und schichte ihn nach 1:22 Stunden Spielzeit mit 6:3, 6:3 nach Hause. Nur wenige Stunden später kämpfte die Nummer 94 der Welt gegen Mikhail Kukushkin um den Einzug ins Hauptfeld. Seppi unterlag dem vier Jahre jüngeren Usbeken, der im ATP-Ranking auf Platz 105 aufscheint, nach 1:13 Stunden mit 2:6, 5:7.

Am Abend ist Seppi nach der Absage von Basilashvili doch noch als „Lucky Loser“ in den Main Draw eingezogen. Auf den Südtiroler Tennisstar wartet am morgigen Montag, im dritten Spiel nach 11 Uhr Ortszeit, der Japaner Yoshihito Nishioka. Gegen die Nummer 56 der Welt hat Seppi bisher zweimal in seiner Karriere gespielt. 2019 in der Qualifikation des Masters-1000-Turniers von Paris setzte sich der Asiate in drei hartumkämpften Sätzen durch, ein Jahr zuvor behielt Seppi bei den Australian Open in drei Sätzen klar die Oberhand.