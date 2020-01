Seppi trifft auf Kecmanovic, Sinner auf Qualifikanten

Bozen – In der Nacht von Sonntag auf Montag beginnen in Melbourne die Australian Open, das erste Grand-Slam-Turnier der Saison. Mit dabei sind auch Südtirols Tennis-Asse Andreas Seppi und Jannik Sinner.

Der 35-jährige Kalterer Seppi trifft in der ersten Runde auf den Serben Miomir Kecmanovic (ATP 53), während der Sextner Sinner gegen einen Qualifikanten ran muss.

Andreas Seppi, der gestern beim ATP-250-Turnier in Auckland im Achtelfinale an

Kyle Edmund scheiterte, spielt in Melbourne sein 60. Grand-Slam-Turnier, das 59. in

Folge. Seit Wimbledon 2005 war er bei allen Grand-Slam-Turnieren dabei. Der

„Azzurro“ bestreitet heuer zum 15. Mal in Folge die Australian Open. Viermal schaffte

er es in den letzten sieben Jahren in die vierte Runde, 2013, 2015, 2017 und 2018.

Im Vorjahr erreichte Seppi die dritte Runde, musste sich dann aber dem US-

Amerikaner Frances Tiafoe geschlagen geben. Der Überetscher muss nächste

Woche 90 ATP-Punkte verteidigen, bei einer eventuellen Erstrunden-Niederlage

könnte Seppi sogar aus den Top 100 fallen. Die aktuelle Nummer 84 der Welt trifft in Australien zum Auftakt auf den 20-jährigen Serben Miomir Kecmanovic, der im ATP-Ranking 31 Plätze vor ihm liegt. Seppi geht zwar als Außenseiter in dieses Match, doch gegen den Next-Gen-Finals-Halbfinalist ist er nicht chancenlos. Beim ersten Saisonturnier in Doha erreichte Kecmanovic gleich das Halbfinale. Seppi und der Serbe stehen sich erstmals in ihrer Karriere gegenüber.

Losglück für Sinner

Jannik Sinner hat Kecmanovic hingegen bei den Next Gen ATP Finals in Mailand im

Halbfinale aus dem Turnier geworfen. Der 18-jährige Sextner bestreitet hingegen

sein drittes Grand-Slam-Turnier, erstmals startet er direkt im Hauptfeld. In

Wimbledon schied er in der ersten Qualifikationsrunde aus, bei den US Open in New

York musste er sich nach überstandener Qualifikation in Runde eins dem Schweizer

Superstar Stan Wawrinka in vier Sätzen geschlagen geben. Sinner hatte heute Glück

in der Auslosung und trifft zum Auftakt auf einen Qualifikanten. In Melbourne peilt der

Weltranglisten-79. seinen ersten Saisonsieg an, nachdem er in Bendigo und

Auckland in der zweiten beziehungsweise ersten Runde ausgeschieden ist.