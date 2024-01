Serie A: SSV Bozen debütiert mit zwei Siegen in der Meisterschaft

Bozen – Der SSV Bozen hat am Serie-A-Wochenende in Mals im Vinschgau, an welchem alle 10 Teams der höchsten Liga teilgenommen haben, als einziger Südtiroler Verein zwei von drei Begegnungen gewonnen. Am Ende des ersten Spiels gegen die Mannschaft aus Cagliari (MATEX MaraBadminton) musste sich das Team des SSV Bozen gegen den Europameister von 2023 geschlagen geben, gewann aber dennoch 2 von 5 Punkten. Das Spiel endete somit mit 3:2 für die sardische Mannschaft.

Im zweiten Spiel, das am Samstagabend ausgetragen wurde, war die Begegnung mit einer Mannschaft aus der Lombardei (ASD Brescia Sport Più) an der Reihe, die immer den Ehrgeiz hatte, sich in der oberen Hälfte der Rangliste zu platzieren und somit den Einzug in das “Final-Four” anzustreben.

Am Ende des Spiels gelang es dem Team aus Bozen mit 4:1 zu gewinnen.

Im dritten Spiel am Sonntag musste der SSV Bozen gegen eine weitere Südtiroler Mannschaft (SC Meran) antreten und gewann das interessanteste Derby der Meisterschaft mit 5:0!

In diesem Derby zu Beginn der Saison lieferten sich der SSV Bozen und der SC Meran ein rund dreistündiges Match. Nur zwei der fünf Spiele wurden im dritten Satz entschieden.

Katharina Fink und Iben Bergstein (dänischer Herkunft) eröffneten die Begegnung mit einem Dreisatzsieg über Hannah Mair und Weronika Irena Gorniak (21:15, 18:21, 21:18). Im Herrendoppel gewann das Paar David Salutt zusammen mit dem jungen Bozner Ruben Fellin (Vizeitalienmeister 2023 im Alter von nur 16 Jahren!) in zwei Sätzen gegen Markus Hofer und Patrick Mattei mit 21:13, 21:15.

Die Tabelle:

1. MODENA Badminton 14 Punkte; 2. SSV BOZEN 12 Punkte; 3. BC Milano 12 Punkte; 4. ASV Mals 11 Punkte;

5. FARCO Chiari 10 Punkte; 6. Piume d’Argento 10 Punkte; 7. Brescia Sport Più 9 Punkte; 8. MATEX MaraBadminton 7

Punkte; 9. SC Meran 4 Punkte; 10. Città di Palermo Badminton Club 1 Punkt;