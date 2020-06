Serie C-Playoffs finden statt

Monza, Vicenza und Reggina sind Meister - 4. Aufsteiger wird in den Playoffs ermittelt

Bozen – Der Vorstand des italienischen Fußballverbands FIGC hat am heutigen Montag entschieden, dass die ausstehenden Spieltage der regulären Serie C-Meisterschaft nicht ausgetragen werden. Die Tabellenführer der drei Gruppen – Monza, Vicenza und Reggina – stehen als Aufsteiger in die Serie B fest. Der vierte Aufsteiger in die 2. Liga wird im Playoff-Modus ermittelt.

Der Playoff-Start wurde für den 5. Juli 2020 festgesetzt. Anrecht auf die Teilnahme haben all jene Mannschaften, die sich vor der Meisterschaftsunterbrechung auf den Plätzen 2 bis 10 der jeweiligen Gruppe befanden.

Am 28. Juni steigt das Serie C-Pokalfinale zwischen Ternana und Juventus U23, dessen Sieger sich ebenfalls für die Aufstiegsspiele qualifiziert. Sollte der Pokalsieger bereits anhand der Meisterschaft für die Playoffs qualifiziert sein, wird der 28. Startplatz an den Elfplatzierten des Kreises des Siegers vergeben.

Sollte es nicht möglich sein, die Playoffs zu starten, wird der vierte Serie B-Aufsteiger anhand der heute beschlossenen Kriterien ermittelt.

Sollte die Playoffs beginnen, aber nicht innerhalb des 20. Augusts 2020 zu Ende gespielt werden können, werden ebenfalls die heute beschlossenen Kriterien angewandt. Berücksichtigt werden dabei jedoch nur jene Teams, die sich noch im Wettbewerb befinden.

Während Monza, Vicenza und Reggina als Serie B-Aufsteiger feststehen, steigen Gozzano, Rimini und Rieti direkt in die 4. Spielklasse ab. Die restlichen Absteiger werden durch die Playouts ermittelt.

Alle Mannschaften sind dazu verpflichtet, das Covid-19-Sicherheitsprotokoll des Verbandes und der Sanitätsbehörden zu befolgen.

Weiters gab der Verband heute bekannt, dass die Tesserierung von Spielern für die kommende Saison zwischen dem 1. September und dem 5. Oktober 2020 möglich sein wird. Das winterliche Transferfenster geht vom 4. bis zum 31. Jänner 2021.